TC kimlik numaranıza 18.000 TL ödeme yatmış olacak! Kontrol edin

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan yeni kredi başvurusunda, 18 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara başlatılacak olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek Denizbank ve QNB Finansbank tarafından sizler için verilecek olan bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde 36 ay vadeli kredi onay alacağını söyleyebiliriz.

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden başlatılan Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasında 18000 TL'ye kadar onay alacak olan vatandaşların 36 ay vadeli ve gelir belgesiz olarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bu iki banka üzerinden başvuru yapabilir. Banka hesabınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olarak sizlere destek olarak verilecek olan bu kredi kampanyasında, TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulamalar ile birlikte hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebiliyorsunuz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaramız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabilmektedir. Banka hesabı olan kişiler ise mobil uygulamayı kullanarak bankadan hemen 36 ay vadeli kredi alabilir.

DENİZBANK

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen bu bankadan ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyor. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hemen aynı gün içinde kredi ödemenizin nekadar olduğu hakkında bilgileri verecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak da hemen kullandıracaktır. Denizbank şubeleri üzerinden ve mobil uygulamaları üzerinden de 7 24 kredi başvurusu yapmanız mümkündür.