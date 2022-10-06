Sene sonuna kadar ödeme! Başvuru yapanlara kamu bankaları borçlarını kapatacak...

Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan yeni kampanya sonrasında özellikle kamu bankaları üzerinden destek kredilerini kullanacak olan vatandaşlara da borç kapatma kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Ziraat Bankası Garanti Bankası Vakıfbank Halkbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, banka borçlarınızı kapatarak sizlere destek ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, özellikle kamu bankası olmasından dolayı daha yüksek limitlerde ve düşük faizlerde kredi imkanından sağlamanıza olanak sağlayacaktır.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç...

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredinizi kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, desteklerinden faydalanabilecekleri kredi kampanyaları ile birlikte sizlerde istediğiniz zaman, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank yüz bin TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde sizlere 24 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve halktan kar içinde Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte bireysel borç kapatma, kredilerini kullanarak hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilecek ve 50000 TL'ye kadar kullanmış oldukları bu kredilerde de hesaplarına 36 ay vadeli ödemeli olarak kredi alabileceklerdir. 50 bin tl kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde sadece kredi kartı ve bireysel ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatmanız için sizlere destek verilmektedir.