T.c kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi onayı verilmektedir! 70 bin TL'ye kadar onay alabilirsiniz

Sizler de t.c kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak 70.000 kredi onayı almak ister misiniz? Qnb Finansbank yapmış olduğu yeni kampanyada özellikle bayram kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 24 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. Qnb Finansbank yeni kampanyasında 70.000'ye kadar kredi imkânından faydalanacak olan vatandaşlara sadece 24 ay vadeli kredi veriyor.

Nakit ihtiyacım olan vatandaşlar için sürekli güncel kampanyalar yaparak işlemlerini kolay bir şekilde yapma imkanı sunan qnb Finansbank yeni kampanyasında Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak sizlere Kredi imkanı sunmaktadır.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 70.000'ye kadar yüksek limitli kredi kullanmak istiyorlarsa banka kredi puanın önemli olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak ve kredi başvurunuzu değerlendirildikten sonra sizlere ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında mesaj gelecek.

Bu işlemleri yapmak için t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj göndermeniz yeterli. T.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına gönderdikten sonra qnb Finansbank Genel müdürlüğü tarafından sizlere değerlendirme yapılarak ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesajla sizlere bildirilmektedir. 70.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak bu kredilere katılmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek de kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir.

Emekli olan kişiler ise başvuru yapmak istiyorlarsa emekli maaşını bu bankaya taşıyarak diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatabilir ve yüksek limitli krediler kullanabilir. Emekli maaşını qnb Finansbank şubelerini taşımak isteyen vatandaşlar maaş taşıma işlemleri sonrasında 2000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabiliyor.