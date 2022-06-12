Ziraat Bankası Kurban Bayramı kredisi vermeye başladı! 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi başvurusu yapacak olan kişiler hemen onay alıyor

Kurban Bayramı gelirken ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası üzerinden kredi duyurusu geldi. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası katılmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek kredi kullanabileceksiniz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olan bu kredilere katılmak için 1.54 faiz oranlarından yararlanmanız ve bireysel müşteri olmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası bayram kredisi şartları...

Ziraat Bankası üzerinden bayram kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli alacaklara bu krediler için bazı şartları uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşların sorunsuz bir şekilde banka kredi notu düşük olsa bile Onay alabilmeleri için emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde alınması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıdıktan sonra sadece ihtiyaç kredisi ve bayram kredisi değil ayrıca borç kromatma kredisi kredi kartı ve 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden sadece emekliler değil sigortalı olarak çalışan kişilerde yararlanarak kredi başvurusu yapabiliyor. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız ve son işyerinde 6 aydır sigorta primleriniz yatıyorsa 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız için herhangi bir sorun yoktur.

Başvuru nasıl yapılır...

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak müşteriler başvuru yapmak istiyorlarsa banka internet sitesi üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için ayrıca banka şubelerine giderken kimliklerini de gelir belgesini yanında götürmesi gerekmektedir.

Bu bankadan daha önce ihtiyaç kredisi aldıysanız ve düzenli olarak ödediyseniz Ziraat Bankası internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilir sizler de düşük faizli ve masrafsız bayram kredisi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Bu kredilerde en göze çarpan ise 3 ay ertelemeli olmasıdır. Kredi aldıktan sonra taksitlerinizi Eylül ayından itibaren başlatabilirsiniz.