TC Kimlik Numaralarına Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve TEB Bankası Ödeme Yapacak!

Akbank Denizbank QNB Finansbank ve TEB Bankası üzerinden TC kimlik numaramız aracılığı ile birlikte nakit kredi ödemesi almak istiyorsanız sizlere gene bir kampanya başladığı haberi verildi.

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte bu 4 banka üzerinden de kredi işlemlerini istedikleri zaman yapabilecekleri ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri açıklandı.

4 banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka şubelerine gitmeden de işlemler yapılmaktadır.

Tc kimlik numaralarına kredi başvuruları bankalar üzerinden nasıl yapılır?

Kimlik numaramız üzerinden, Akbank aracılığı ile birlikte kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, dilerseniz SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirler.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Teb Bankası üzerinden de kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşların telefonlarının mesaj kısmına girerek, sadece kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 44 66 numarasına göndermesi durumunda kredi kullanabilmektedir.