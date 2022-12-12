Emekliye Ödeme! Emekli maaşlarına ek olarak yeni bir ödeme yöntemi geldi! 30.000 TL hesaplarda olacak

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 30000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, istedikleri zaman başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecek ve emekli maaş hesapları üzerinden 30000 TL'ye kadar kredi ödemeleri alabileceklerdir.

Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda daha sonra kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank, kampanyaya dahil ettiği ve düşük faiz oranları ile birlikte emekli maaş alan tüm vatandaşlara kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli maaşınızı ihtiyaç kredisi olarak kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte, işlemlerinizi yapabileceğiniz kamu bankaları üzerinden destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, nakit ihtiyacı olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kendi emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredilerine hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırarak, sizlere kullandırmakta olup, 36 ay vadeli krediyi düşük faiz oranlarıyla birlikte vermektedir.

Daha önce kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanan vatandaşların düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda sadece 30000 TL değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredileri kullanabileceğini söylemek istiyoruz.