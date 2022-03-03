TC Kimlik Kartına Sahip Olanlara 44.000 TL Ödeme Yapılacak

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. TC kimlik numarası üzerinden 44 bin TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı tarafından kamu bankalarının vereceği bildirilen haberde 44 bin TL nakit alacak olan kişiler sadece emeklilerden ibaret olmayıp, asgari ücretle çalışan kişilerin de başvuru yapabileceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrası, ihtiyaç hisseden vatandaşlar için kampanyaya destek vererek tüm kamu bankaları keselerin ağzını açmış oldu. Kampanya destek veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurular yapılabilecek. İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar bankaların uygulamaya koyduğu düşük faizli, 44 bin TL tutarındaki kampanyaya katılım sağladıklarında ödemeler 36 vadeli şeklinde işlem görecek.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları tarafından ihtiyaç hisseden vatandaşlar için uygulamaya koyulan 44 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın resmi internet sitelerini ziyaret ederek buralardan başvurularını yapabilirler. 36 vadeye dayanan ve ilk ödemesi 3 ay ertelemeli olan ihtiyaç kredisinde onay alınması durumunda en yakın banka şubesine gidilerek kimlik belgesi ve gelir belgesi ile krediye sahip olabilirler.

Kamu bankası olarak hizmet verin Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın herhangi bir şubesine gidilerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet destekli olarak verilen 44 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için işlem yaptırabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı bu kredide banka kredi notu düşük olan emekliler için maaşlarını bu bankalardan birine taşımaları durumunda hızlı bir şekilde yüksek limitli kredilerden faydalanabilecek.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank müşteri olan vatandaşlar, bunun yanı sıra bu bankalardan kredi kullanmış olan vatandaşlar, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilirler. Hangi banka üzerinde hesaplarınız bulunuyor ise bu hesaplar üzerinden mobil uygulama aracı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredinizin onaylanması durumunda yüksek limitli krediyi kullanabilirsiniz.