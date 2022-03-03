Milyonlarca Kişinin Umutla Beklediği Haber Geldi! Hesaplara 8.000 TL Yatırıyor…

Milyonlarca vatandaşın beklediği önemli haber geldi. Artık hesaplara yatacak. Son dakika kampanyası olarak ön plana çıkan haber ile hesaplara 8 bin TL yatacak.

Milyonlar nefesini tutmuş bu haberi bekliyordu. Sonunda beklenen haber geldi. Hesaplara 8 bin TL yatırılacak. Bankalar tarafından yapılan son dakika kapmayası ile 8 bin TL ödeme yapılacak. Şayet sizlerde bu ödemeyi almak istiyorsanız, Garanti Bankası, İşbank ve Ziraat Bankası hesabınızın mevcut olması durumunda, banka şubelerine uğramadan işlem yapabilirsiniz. Onaylanan tutarı hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli olarak uygulamaya koyulan kredi imkânından faydalanabilir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ile İşbank kendi internet sitelerinden yapmış oldukları açıklamalar göre 8 bin TL tutarındaki nakit alacak olan kişilerin bankalara gitmeden ve gelir belgesine gerek duyulmadan hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Garanti BBVA Bankası Tarafından Sunulan Kampanya

Garanti Bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanyada, banka hesabı olan kişiler, 8 bin TL tutarında kredi kullanmak isteyenler bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvuru yapabilir. Yapılan başvurularda banka kısa bir sürede sonucu bildiriyor. Onaylanan tutar ise hemen hesaplara aktarılıyor. Nakit kullanacak kişiler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kampanya iştirak edebilir.

Ziraat Bankası Tarafından Sunulan Kampanya

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası’nın kampanyasına katılım sağlamak isteyenler, mobil uygulama üzerinden herkese 8 bin TL tutarında belgeye gerek kalmadan onay vereceğini bildirdi. Uygun faiz oranlarının uygulandığı kampanyada ödeme alacak kişilerin banka hesaplarına hemen aktarma yapılacak.

İŞ Bankası Tarafından Sunulan Kampanya

Özel bankalar arasında bulunan İşbank, nakit ihtiyacı duyan kişilere kredi imkânı sunuyor. İşbank cep uygulamasından 8 bin TL tutarındaki krediyi ilgili kişilere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli şekilde fırsat sunuyor. Nakit ihtiyaç hisseden kişiler, banka şubelerine gitmeye gerek duymadan bu fırsatı değerlendirebilir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kampanyaya 7 gün 24 saat mobil uygulama üzerinden işlem yapma imkânına sahip olacak.