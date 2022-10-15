TC kimlik kartı numarasına hemen ödeme haberi! 3 ay ertelemeli kredi başladı!

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek olan Yapı Kredi Bankası, yeni bir kredi paketi paylaştı. 50000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli, kullanabileceğiniz bu kredileri sadece bireysel müşterilerle birlikte emekli olan vatandaşların emekli maaşları Yapı Kredi Bankası üzerinde olması durumunda ödenmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisinden faydalanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgilerde gönderilmektedir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvuruları....

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları ile birlikte ihtiyaç kredilerini 5 dakika içerisinde, şubelere gitmeden de mobil uygulamalar üzerinden yapabileceğini söylemek isteriz. Yapı Kredi Bankası hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 90 gün ertelemeyle bu kredi kampanyalarına katılarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kredi onayı alabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalar üzerinden aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara da hızlı birşekilde sonuç verilmektedir.

Kredi işlemleri sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi verecek olan Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi vereceğini açıkladı. Sms ile kredi başvurusu yapmak için bireysel tc kimlik ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasını atabilirsiniz.