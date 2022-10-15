4 bankadan deprem gibi nakit kampanyası! Bugün başladı ve 50.000 TL ödeme için şart istemeyecekleri açıklandı

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50000 TL, ödemeler 4 banka üzerinden sizlere hemen ödenmektedir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması isteniyor. Aşağıdaki bankalar üzerinden sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız, daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda, işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu...

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa hızlı bir şekilde SMS atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka müşterisi olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlar ise bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden de destek alabilmektedirler.

İş Bankası kredi başvuru...

50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, İş Bankası üzerinden hesabı olmaları durumunda iş cep uygulaması üzerinden diledikleri zaman kredi başvurularında bulunabiliyorlar. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu 7 24, istediğiniz zaman iş cep uygulaması üzerinden yapabilecek ve onaylanan kredilerde, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanacaksınız.

Garanti Bankası kredi başvurusu...

Garanti Bankası, 50000 TL kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli 50000 TL ödemeleri banka şubelerinden ve mobil uygulamaları üzerinden vermektedir. Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 90 gün ertelemeli krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Denizbank kredi başvurusu...

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek buraya kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklar. 32 80 numarasını atmış olduğunuz kredi başvuru sonucu sonrasında onay alan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredilerin de banka şubelerinden istedikleri zaman kullanabilirler.