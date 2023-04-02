TC Kimlik İle Ödeme Haberi Var: 19 yaş üzerinde olan herkes, Başvuru yapacak, Ödeme Alacak, Bu Ödemeler kaçmaz!

TC Kimlik ile başvuru yaparak yeni ödemeler verilecek. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplara yatıracağını açıkladı.

Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası dahilinde başvurularını kimlik numarası üzerinden gerçekleştirecek olan 19 yaş üzerinde olan herkesin kredi işlemlerini gerçekleştirmek için hemen başvurularını hızlı bir şekilde hesaplara yatıracaktır.

TC KİMLİK İLE BAŞVURU İMKANI!

TC kimlik numarası üzerinden, Akbank aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi başvurusu gerçekleştirildikten sonra onaylanan Tutarı nekadar oldu size kısa mesaj ile bildirilir ve ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde şartlar dahilinde, ödemeler 5 dakika içerisinde hesaplarınızı yatırılarak, hemen kullandırılmakta olup ihtiyaç kredileri belirli şartları uygun olan vatandaşlara verilmektedir.

Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılması mümkün olmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda sonucu olumlu olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi banka hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.