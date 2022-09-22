TC kimlik ile başvuru şartı kalktı! Bu hamle ile başvuru ekranları değişti

Son yıllarda yapılan en iyi TOKİ kampanyasının gündeme oturmasından sonra gözler başvuru şartlarına dikilmişti. TOKİ 81 ilde konut projesi kapsamında çok büyük ilgi ve talep gördü. Site üzerinden başvuruların yoğunluğunu azaltmak adına başvuru için belirli şartlar açıklandı.

TOKİ'ye Hangi Gün Başvurulacak

Geçtiğimiz haftalarda başlayan TOKİ başvurularına ilgi yoğun bir şekilde devam ediyor. TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 4 6 8 ve 0 olanlara ayrı ayrı gün randevusu verilmişti. İlk haftanın sona ermesi ile birlikte bu şartı ortadan kaldırıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile birlikte siteye ani yüklenmelerde başlamış oldu.

Milyonlarca vatandaş TOKİ'ye sosyal konut başvurusu yapmak için artık herhangi bir gün beklemeyecek. Ev sahibi olmak isteyen ve bu konuda sabırsızlanan vatandaşların TOKİ'ye başvuru yapmasının ardından belirli bir süre sonra kura çekilişleri etabı başlayacak. Başvuruların bitmesinin ardından kura sonucu ile birlikte belirli limitlerde ödemeler başlayacak.

TOKİ Sosyal Konut Evlerinin Özellikleri

Bilindiği üzere TOKİ sosyal konut projesi kapsamında farklı mimari tasarımlar yapılmaya başlanacak. En fazla 5 katlı olan ve adını yatay mimari olarak anılan bu yapılar daha ferah bir yaşam alanı sunacak. TOKİ evleri konut tipi 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulacaktır. İster 2+1 başvurusu olsun ister 3+1 başvurusu olsun kurada herhangi bir ayrım yapılmayacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ise ihale yapıldıktan hemen sonra kurar aracılığıyla yapılacak.

TOKİ sosyal konut kurasına çıkmak için neler yapılmalı

Öncelikli olarak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilanda belirtilen şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartların en başında ise herhangi bir konut sahibi olmamak ve aile geliri 14.000'in üzerinde olmaması kuralı yer almaktadır. İstanbul gibi Büyük şehirlerde ise bu tutar 16 binin üstüne çıkmamalıdır. Başvuru sonuçlarının ardından gözler kura gününe çevrilecek. Kura sonucu hak kazanan vatandaşlar ise istedikleri konut tutarının 'unu peşinat olarak verecekler. Kuraya girmek için ise bankaya 500 TL yatırılması gerekiyor. Bu konuda ayrıntılı bilgi elde etmek için TOKİ'nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.