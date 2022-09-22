Bekleyenler İçin Duyuru Yapıldı! Ödemeler Bu Sabah İçinde Hesaplarınıza Yattı!

Evinde bakıma muhtaç ve engelli bireylerin yer aldığı ailelere yapılan ödemelerin her ay düzenli olarak hesaplara yatırıldığı biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yapmış olduğu açıklama ise bu ay için ödemelerin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yattığı yönünde oldu.

Mesaj Ve İnternet Üzerinden Öğrenme İmkânı

Her ay evde bakım paraları ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. 15'i ile 31'i arasında ödenen ücretlerin sorgulanma işlemlerinde ise bankalara gitmeye gerek kalmadan e devlet üzerinden ya da kısa mesaj yardımıyla öğreniliyor.

E devlet şifresi olan bireylerin öncellikle https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden paraların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir. Ayrıca kısa mesaj yardımıyla da evde bakım ücretlerinin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatıp yatmadığı öğrenilebilir.

Aylık olarak 3.336 TL tutarında evde bakım parası alan ihtiyaç sahiplerinin engelli bireyler yada bakıma muhtaç yaşlılar olduğu biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık'ın titizlikle üzerinde durduğu evde bakım paralarında yapılan iyileştirmeler ve aylık olarak ödenmesi ihtiyaç sahiplerini bir nebze olsun rahatlatıcı cinsten uygulamalar arasında yer alıyor. E devlet üzerinden yapılan sorgulamada çıkan ekrana " Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazmasının yeterli olduğu ifade edildi. Kısa mesaj yardımıyla ise BAKIYE yazarak 4747 nolu numaraya kısa mesaj atılmasının yeterli olduğu biliniyor.

Hesapların Kontrol Edilmesi Önerildi

Aylık olarak ödenen evde bakım ya da engelli bakım paralarında belirli gün aralıklarında ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. 3.336 TL tutarında yapılan ödeme hasta ya da engelli bireye bakan kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılan ödemelerde kontrol etmek için internet üzerinden ya da kısa mesajla bilgi alınabiliyor. Bu şekilde bakım parası alan ihtiyaç sahiplerinin zorda kalmaması ve ihtiyaçların bir nebzede olsa giderilmesi hedefleniyor.

Ayın ortalarına doğru hesapların kontrol edilmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Sosyal devlet politikasında yapılan hizmetler ihtiyaç sahiplerine göre dizayn ediliyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç insanların bakım paraları kapsamında yapılan ödemeler artan maliyetlere göre belirli oranlarda artışlar dikkate alınarak ödeniyor.