TC kimlik iban numaranıza 5000 TL - 10000 TL Arasında Ödeme Yattı. Tc Kimlik numaranız üzerinden ödeme almak isteyen kişiler için son dakika haberi yayınlandı. 5 bin TL ile 10 bin TL arasında ödeme alacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olması gerekmekte. Ülkemizdeki kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyalara katılacak olan kişiler artık bundan böyle sadece kamu bankasından değil, özel banka üzerinden de nakit başvurusunu, TC kimlik numarası üzerinden yaparak alabilecek.

Akbank

Tc Kimlik numaranız üzerinden, Akbank aracılığı ile nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5000 TL ile on bin TL arasında ödeme almak istiyorlarsa bankadan SMS kredi servisine başvuru yaparak, hemen sonucunu öğrenebiliyor. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri sonucunda kredi başvurusunu yapmış olacaktır. Sms, kredi haricinde banka ayrıca, o kendi hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi alacak olan kişilere nakit kredi imkanı, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de vermektedir.

Yapı Kredi Bankası

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanmak isteyen kişilere, Yapı Kredi Bankası, hızlı birşekilde sonuç vererek, hesaplarına ödeme yapmaktadır. Bankalarda bulunan iban numaranızı ödeme almak için yapı Kredi Bankası üzerinden ilk olarak kredi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutar, hemen hesabınızda göreceksiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyor. Banka hesabı olan kişiler ise Yapı Kredi Bankası hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bu mobil uygulama şifresi alarak bu uygulama üzerinden 7 gün 24 saate ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı, kendi hesabına gönderebilir.