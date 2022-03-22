Denizbank 70.000 TL için son dakika açıklama yaptı! Bankadan başvuru yapan 90 gün ödeme yapmayacak. Denizbank 70000 TL'ye kadar hızlı birşekilde sizlere sonuç verecek ve kredi taksitinde ilk ödemesi 90 gün ertelemeli olarak yapılmaktadır. Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle bireysel müşterilerin artık 70000 TL ye kadar hızlı bir şekilde sonuç alacağı yeni bir kredi kampanyasının resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 70000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde sonuç alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılacaktır.

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderirseniz ve Denizbank'ın 70000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredi kampanyasına mesaj atarak, başvuru yapmış olursunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına başvurunuzu yaptıktan sonra onay alırsanız hemen aynı gün içerisinde kredinizi kullanmak için onaylı Mesaj ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler başvurularını 5 dakika içerisinde kendi hesaplarına yatırmak istiyorlarsa, Denizbank üzerinden mobil uygulama salması gerekiyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kendi hesaplarına bu ödemeleri yapabiliyor.

Denizbank üzerinden nakit onayı almak istiyorsanız ve 70000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız, 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilir ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank, 50000 TL'ye kadar bu kişilere kredi imkanı sunmaktadır. Denizbank şubelerinden ve Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankadan ne kadar kredi kullanacağınızı görebilirsiniz.