TBMM’den Çıkan Onay Sonrası Kamu Bankaları 0,49 Faizli 50 000 TL Veriyor!

Son Dakika: TBMM açılmasından sonra hemen onay alarak Kamu bankaların atağa geçiren uygulama ile birlikte 0,49 faiz oranı üzerinden vatandaşlara 50 bin TL verilecek! Peki kimler başvuruda bulunabilir?

TBMM açılması ile birlikte ilk müjdeli haber duyurusu yapıldı. Çiftlik ve toprak ile uğraş gösteren vatandaşları yakından ilgilendiren duyuruda, düşük faiz ile kredi imkanı tanınacağı açıklandı. Duyurunun gerçekleştirilmesinden sonra ise kamu bankaları ardı arkası kesilmeden yeni kredi kampanyası hakkında açıklamalarda bulunmaya başladı. Başvurularını gerçekleştiren birçok çiftçi destek kredisinden fayda sağlayabilecek. Peki çiftçi destek kredisi hangi bankalardan alınabilecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı ilk gün ile birlikte çiftçileri yakından ilgilendirecek müjdeli haberi verdi. Çiftçilik yapan vatandaşların başvuruda bulunması halinde çiftçi destek kredisi almaya hak kazanacak. An itibariyle toprak ile uğraş gösteren vatandaşlar tarafından konu ile ilgili araştırmalara başlamış durumda. İlk sırada kamu bankalarının yer aldığı diğer özel bankalarca da çiftçi destek kredisi verileceği belirtildi. Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank ile Halkbank ilk sırada olmak üzere başvurularını yapacak olan çiftçilere hemen kredi onayı verilmektedir.

Halkbank Tarım Destek Kredisi

Halkbak tarafından çiftçilere verilen tarım destek kredisi ile birlikte 9 farklı ürün sunmaktadır. Söz konusu ürünlerde kredi fırsatları tanındığı gibi hibe desteği de yer almaktadır. Halkbank tarım destek kredisi ile 48 ay vadeye uzanan bir seçenekte imkan sunuyor. Talep edilen tutar ile birlikte onay ise kredi notunuza göre belirlenmektedir. Onay alınması halinde faiz oranlarıyla beraber Halkbank aracılığı ile anında tarım destek kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank Tarım Destek Kredisi

Çiftçilere özel vatandaşlara özel Denizbank tarafından da tarım destek kredisi verileceği hakkında duyuru yapıldı. Denizbank SMS ile kredi başvurusu gerçekleştiren vatandaşlar vadesi 3 yıla kadar uzayan seçenek ile 50 bin TL imkan sunmaktadır. Mevcut kredi hakkındaki faiz oranları ise kredi notuna bağlı şekilde değişkenlik göstermektedir. Başvuruları gerçekleştirerek anında Denizbank kampanyası ile kredi seçenekleri arasından dilediğinizden yararlanmaya başlayabilirsiniz.