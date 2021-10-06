Burak Yörük’ten Aldatılma İtirafı

Yaz dizisi olarak ekranlara getirilen Aşk Mantık İntikam dizisi, Fox TV ekranlarında seyirci kitlesinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yüksek reyting oranlarına ulaşması ve dizi hayranları tarafından beğeni toplaması ile kış sezonunda da devam etme kararı alan yapım, hızlı bir şekilde yükselmişti. Oyuncu kadrosunda bulunan ve Çınar isimli karaktere hayat veren yetenekli oyuncu Burak Yörük ise önemli açıklamalarda bulundu.

İlhan Şen ile Burcu Özberk isimli iki başarılı oyuncunun başrollerde bulunduğu Aşk Mantık İntikam isimli dizide Melisa Döngel ile Burak Yörük de başrol oyuncularına başarılı bir şekilde eşlik ediyor. Dizinin hikayesi izleyiciler tarafından beğeni topluyor ve ekranlara getirilecek olan yeni bölümler de merak içerisinde bekleniyor. Yaz aylarında elde ettiği reyting oranlarında tüm kategorilerde birincilik elde eden dizi, kış sezonunda da devam etme kararı alarak dizi hayranlarını mutlu etmişti.

Aşk Mantık İntikam isimli sevilen dizide Çınar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük, bazı itiraflarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı. Özel hayatında aldatıldığını açıklayan ünlü oyuncu, bunu mesajlardan anladığını ifade etti. Dizide hayat verdiği Çınar karakterini canlandırmaktan çok keyif aldığını açıklayan ünlü isim karakterin çok pozitif biri olduğunu da söyledi. Başarılı bir şekilde Çınar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük'ün yapmış olduğu açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

Burcu Özbek tarafından hayat verilen Esra karakterine aşık olduğunu açıklayan oyuncu, Çınar'ın hayatını tamamlamak adına ona ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi. Diğer tarafta ise gerçekleri zamanında söylemeyen, kendisine samimi davranmayan ve aldığı kararlar ile onu pozitif bir şekilde etkilemediğini düşünen bir arkadaşı yani Ozan'ın olduğunu belirtti.

Ozan karakterinin de kendi içerisinde farklı çatışmalar yaşadığı da söylenildi. Aynı zamanda Çınar karakterinin aşkından vazgeçmediği ve adil bir şekilde dövüştüğü de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.