TBMM’den Açıklama Geldi: Borçlu Vatandaşlara Devlet Destekli Nakit Ödenecek

Türkiye Büyük Millet meclisinden bankalara borcu bulunan vatandaşları sevindirecek haber geldi. Son dakika haber ile beraber kamu bankaları, vatandaşların derdine derman olmak için kolları sıvadı.

TBMM'nin onayından geçen son dakika kampanya ile beraber yurttaşların banka borçlarına Ziraatbank, Halkbank ve Vakıfbank, devlet destekli bir şekilde verdiği kredi ile kapatacak. Kamu bankaları üzerinden alınacak ihtiyaç kredisi kampanyası ile beraber bankalar, borcu bulunan vatandaşlara hızlı bir biçimde kredi onayı tanıyacak.

Acil gereksinimlerinizin bulunması halinde ve diğer bankalardaki borçlarınızdan artık sıkıldıysanız, ödemekte problemler yaşıyorsanız o halde Ziraat Bankası, Halk Bankası ile VakıfBank'ın 50.000 TL'lik ve 36 ay vade seçeneği şeklinde sunulan devlet destekli, düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank üzerinden 50.000 TL'ye varan 36 aylık vade seçeneği şeklinde kredi kullanmak isteyen yurttaşlar, en yakın banka şubelerine gitmek suretiyle borç kapatma kredisi kullanmak istediklerini banka personeline söyleyebilir ve diğer bankada bulunan bütün borçlarını bu bankaya taşıma şeklinde kredi kullanabilir. Devlet destekli bir şekilde verilecek bu kredilerde yurttaşların, Kredi notlarına göre en düşük faiz oranları ile kredi avantajı tanınacak.

Kredi başvuru işlemleri gerçekleştirdikten sonra vatandaşa 36 aylık vade seçeneği ile ilk taksit ödemesinin 3 ay sonra yapılması şeklinde bir başka müjdeli haber daha verilmiş olacak. Verilecek olan borç kapatma kredilerinde bankalar, güncel bir şekilde bulunan borçlar açısından tüketiciye kredi avantajı sunar. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların hemen en yakın banka şubesine kimlikleri ile beraber ve gelir belgeleri ile beraber başvuru işlemlerini yapmak için gitmeleri gerekir.

Kamu Bankaları (Halkbank, Vakıfbank, Ziraatbank) Üzerinden Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları, kendi resmi internet uygulamaları üzerinden kredi başvuru formu ekranı açtı. Kamunun vermiş olduğu destek ile beraber kredi kullanmak isteyecek olan vatandaşlar, 50.000 TL’ye varan borç kapatma kredileri kullanmaları halinde bankalar, hemen bütün bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ile kart borçlarını hesaplayacak ve tüketiciye o limitlerde kredi onayı verecek. Konut kredisi ile taşıt kredisi şeklindeki banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşların ise bireysel borç kapatma kredisi müracaat işlemlerini yapmaları mümkün değildir. Özellikle de emekli olan vatandaşların, emekli maaşlarını taşımak suretiyle 50.000 TL üzerinden borçları içerisinde kredi kullanabileceklerini söylememiz mümkündür. Emekli yurttaşlar, emekli maaşları kamu bankalarına taşıyacak ayrıca diğer emekli kampanyalarından da faydalanacak. Ayrıntıları öğrenmek amacıyla en yakın banka şubesine gidebilir ya da bankanın internet sitesine erişim sağlayarak konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz.