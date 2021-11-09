Sonbahar Kredisi Haberi: Bankalar Yeni Kampanyalarını Açıkladı...

Sonbahar kredisi, Kasım ayında da verilmeye devam edecektir. Üstelik bankalar kredi limitlerinde yüksek oranda işlem yapmaya başlamıştır. Daha önceleri 50 bin liraya kadar verilen kredilerde 3 ay ertelemeli olarak artık 100 bin TL kredi alabileceksiniz.

Bu kredileri alabilmeniz için bankaların uyguladıkları politikalara ve istedikleri tarzda müşteri olmanız şartı vardır. Kasım ayının içinde sonbahar kredisi alacaksanız, kredi notunuzun uygun olması durumunda, yine kredi notunuza göre faiz oranı uygulanmaktadır.

Bu sebeple kredi almadan önce kredi notunuzun durumunu öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır. Şimdi sizlere başvuru şartlarına uygun olan kişilerin, bankalardan nasıl sonbahar kredisi alacaklarından bahsedeceğiz. İşte kredi başvurusu ve detayları…

QNB Finansbank Sonbahar Kredisi 50.000 TL

QNB Finansbank üzerinden Kasım ayına özel 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak sonbahar kredisi alabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka hemen değerlendirme yapacak ve size hemen sonuç bildirilecektir. Bankada bir hesabınız varsa, kredi alacaksanız, bu bankanın hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Bu şifre ile birlikte hemen kredi başvurusu yapacak, anında onay aldığınız krediyi hesabınıza atacaksınız. Kredi sonucu kötü olan, başvuru şartlarına uygun olmayan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte 50 bin TL’ye kadar kredi kullandıracakladır.

SMS ile de ayrıca bu bankadan kredi alabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi kimlikle en yakın QNB Finansbank şubesinden kullanabilirsiniz.

ING Sonbahar Kredisi Kampanyası 50.000 TL – 100.000 TL

ING ihtiyaç kredisi olarak banka şubelerinden 100.000 TL’ye kadar, internet üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. ING sonbahar kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin bankalarda kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. ING kredi başvurusu sonucuna göre bankalar sizlere faiz oranı uygulayacaktır. Bankanın internet sitesine girerek veya banka şubelerine kimlikle giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Gelirinize göre bir faiz oranı uygulanacak ve bu faiz oranına göre kredi limitiniz belirlenecektir. Başvuru için bankada hesabı olan kişiler, internet bankacılığı üzerinden de sonbahar kredisi için başvuru yapabileceklerdir.

Vakıfbank 100.000 TL Sonbahar Kredisi Başvurusu

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden 100 bin TL sonbahar kredisi alabilirsiniz. Banka müşterilerine özel olarak verdiği bu kredileri sadece şubeler üzerinden kullandıracaktır. Daha düşük limitli kredi almak istiyorsanız ve bu bankada hesabınız varsa bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden 100 bin TL kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan kişilerin 36 ay vadeye kadar kredi alacaklarını söylemek istiyoruz. Emekli veya 6 aylık sigortası olan çalışan kişilerin başvuru yapacakları ve onay almaları durumunda aynı gün kredilerini kullanacaklarını söyleyebiliriz. Başvuru yapacak olan kişinin yeni sigortası varsa, kredi onayı alamayacaktır.