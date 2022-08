TBMM geçti ve yayımlandı! 40 bin TL destek ödemesi kişilerin kimlik numarasına yatacak...

Meclisten de Onay Geldi: Meclis Onayı Akabinde Bankalar Harekete Geçti! 40 bin TL Net Ödeme Geliyor...

Meclisten de onay alan ve 40 bin TL’ye değin nakit kredi verecek olan bankaların tam listesine ulaştık.

Devlet desteği ile bizzat sağlanacak olan bu kredi türlerinde kırk bin TL’ye dek kredi çekecek olan bireylere otuz altı ay vadeli Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden onay sağlanmaktadır. Emekli maaşı hesabınızdan başvuru yaparak ihtiyaç kredisi alabilecek ve kamu bankalarından alacağınız bu krediyle beraber diğer bankadaki borçlarınız da kapanacaktır.

Kredi Başvurusu Yapmak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden bu krediye başvuru yapmak gibi bir amacınız varsa banka şubelerini ziyaret etmeden işlemlerinizin her birini de kolayca internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Bu bankalarda hesabınız bulunuyorsa banka şubesine gitmeden her işlemi beş dakikada gerçekleştirerek anında hesabınıza para ödemesi alacaksınız. Banka şubesine gidip ihtiyaç kredisi çekecek kişiler de gelir ve kimlik belgeleriyle beraber kredi başvurusu yaparak bankalardan aldıkları ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlemlerini hızlıca halledecektirler. Nakde gereksinim duymanız halinde başvurunuzu bu bankalardan yapabilirsiniz. Onay aldığınız tutarı hemen görebilirsiniz. Emekli kişiler ise emekli maaşlarını bu bankalardan almakla yükümlendirildiklerini bilmelidir. Emekli maaşını bahsi geçen bankalardan çeken her vatandaş kredi de çekebilmiş olacak. Siz de bu tür ayrıntılara dikkat ederek işlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Hoşça kalın!