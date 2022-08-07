Yeni Bir Haber Geldi: PTT Artık Emekli, Dar Gelirli, Memur ve Çalışan Herkese Para Ödeyecek! 18 Yaşını Geçen Herkes Bu Kampanyadan Yararlanabilir....

PTT bankasından on sekiz yaşını geçen herkese özel başlatılan bir nakit kredi kampanyası duyuruldu! PTT’den başvuru yaparak işlemlerini yapmak isteyen herkes için yapılan bu özel kampanyada otuz altı ay vadeye değin kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Emekli maaşınızı PTT’den alıyor ya da uzun zamandır aynı iş yerinde çalışıyorsanız banka kredi puanınız az olsa dahi 40 bin TL’ye değin kredi için başvuru yapabileceksiniz.

Aktif Bank ve PTT arasında gerçekleştirilen anlaşma neticesinde ihtiyaç kredisi çekecek olan herkes, otuz altı ay vadeli halde bu krediyi dilediği zaman hesabına alabilmektedir. Cep telefonunuzdan SMS göndererek kredi başvurusu yapıp onay almış olduğunuz meblağı da anında bilgilendirme mesajından görebilmiş olacaksınız; harika değil mi? PTT’den SMS ile kredi çekmek için PTT yazın boşluk bıraktıktan sonra da kimlik numaranızı dahil edip 30 50 numarasına bu mesajı göndermiş olun. PTT’den kredi alacaksanız bu numaraya gönderdiğiniz mesajdan sonra banka şubesi ziyaret etmeden de her işlemi yapabilirsiniz.

En çok da emekli kişilerin emekli maaşını PTT bankasına taşıması halinde 80 bin TL’lik krediyi yirmi dört aya sahip vadeyle alabilmesi dikkat çekmiştir. Doksan günlük erteleme yapıp öteki bankadaki borçlarınızı da kapatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak adına PTT müşteri hizmetlerine hızlıca bir telefon açabilirsiniz.