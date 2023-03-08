TBMM Geçti, Gece Açıklanıyor, Emekli Vatandaşları İlgilendiren Karar Duyuruldu!

Emekli vatandaşları ilgilendiren kararlar meclis onayından geçti ve gece açıklandı. emekli vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek bankalar üzerinden kredi kullanabilecekler ve bu bankalar üzerinden kullanacakları krediler ile birlikte diledikleri zaman ödeme alabileceklerdir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsunuz ve ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine mesai saatleri içerisinde giderek başvuru yaparak daha önce Kredi kullanmış olmaları durumunda 50.000 TL'ye kadar daha devlet destekli ödemeli kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları tarafından da yapılan bu duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların özellikle de emekli maaşları kamu bankaları üzerinde alınması halinde devlet destekli kredileri için herhangi bir sorun yapılmayacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları emekli kampanyaları ile birlikte aynı zamanda devlet destekli Kredi ödemelerinden de faydalanacak olan tüm emeklilere düşük faiz oranları ile birlikte işlem yaparak Kredi ödemeleri vermektedir ve bu kredileri de hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanmanıza da olanak sağlamaktadır. nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişiler aynı zamanda emekli maaşı hesapları üzerinden borç kapatma kredisi de kullanabileceklerdir.

50.000 TL emekli kredisi almak için sadece banka şubelerine giderek başvuru yapmanız sizler için kredi başvuru yöntemi değildir. banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar aynı zamanda Kredi başvurularını internet sitesi müşteri hizmetleri numarası ve kullanıyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın kendi mobil uygulamaları ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.