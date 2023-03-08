SGK Destekli Ödeme Başladı, Kamu Bankaları ve PTT Emeklilere 80.000 TL Ödeyeceğini Duyurdu!

Kamu bankaları ve PTT üzerinden emekli olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandığı açıklandı. 80.000 TL'ye kadar hem kamu bankaları üzerinden hem de PTT üzerinden emekli maaşı alan herkes başvurularını gerçekleştirerek istedikleri zaman SGK destekli nakit ödemesinden faydalanabileceklerdir. SSK ve SGK emeklileri yapmış oldukları başvurular ile birlikte istedikleri zaman nakit ihtiyacı alabiliyorlar.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız maaş müşterisi olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı sizlerin emekli maaşı hesaplanarak hemen ne kadar onay alacağınızı göstermektedir. nakit kredi kullanacak olan tüm emekliler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden aldıkları emekli maaşı hesabı ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemeleri alabilecekler ve diledikleri zaman bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir.

PTT üzerinden SGK destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir. PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak da mümkün olmaktadır. sms ile PTT üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. PTT yapmış olduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirecek ve ihtiyaç kredisini kendi hesaplarınıza yatırmanızı da olanak sağlayacaktır.