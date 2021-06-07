Tatil Yapmak İsteyenlere Müjdeli Haber, Vakıfbank ve Halkbank Kolları Sıvadı

Haziran ayı ile birlikte girdiğimiz normalleşme döneminde, tatil yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Vakıfbank ve Halkbank tatil kredisi ile düşük faizli müşterilerine hemen kredi onayı verecek. Tatile gitmek isteyenler için yapılan bu kampanyada sizlere özel kredi kampanyası sunulacak. Vakıfbank ve Halkbank bu kredi kampanyasını kendi resmi internet sitesinden duyurdu. Yapacağınız tatil ödemelerini bu bankadan alacağınız kredi ile ödeyebileceksiniz. Kredilerde ise üst limit 20 bin TL.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden tatil kredisi için başvuru yapmak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda şubelere bile gitmesine gerek yok. Başvuru için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Üstelik kredi başvurusu yaptığınızda bu kredi için düşük faizli işlem yapılacak, ilk kredi taksit ödemesini de 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes alacaksınız. 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde, kredi anında onay alırsa, tatil kredisi kullanabilirsiniz.

Bankaların Kampanyaları Nasıl?

Banka kampanyaları sadece tatil kredisi için geçerlidir. Eğer bu kredileri kullanmak istiyorsanız, kredi başvurusu yapmadan önce bankanın kredi politikalarına uygun olup olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Banka özellikle emekli olan, çalışan ve memur olan kişilere bu kredileri verirken, esnaf olan kişilere de belirli şartlarda tatil kredisi verecektir. Kredi kullanabilmeniz için daha önceden banka çalışmalarınızın olması gerekiyor.

Eğer internet üzerinden başvuru yapamadıysanız bankaların şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank kredi aşamaları

Vakıfbank tatil kredisi olarak müşterilerine anında onaylı krediler verecek. Tatile gitmek isteyenler alacakları bu kredi ile 3 ay erteleme yapabilecekler. Krediler genellikle en düşük faiz oranları ile hesaplanmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler için yüksek faiz çıkabilir. Kredi başvurusu için tatil için aldığınız hizmet faturasını bankaya vermeniz gerekiyor. Banka bu fatura üzerinden sizlere kredi verecektir. Bu kredi üzerinden ihtiyaç kredisi alamayacaksınız. Banka kredi ödemesini firmaya direk yapacaktır.

Halkbank kredi aşamaları

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank'ta Vakıfbank gibi kredi imkanından faydalanmak isteyenlere anında hizmet verecek. Kredi başvurusu bankanın internet bankacılığından da yapılıyor. Banka şubelerine giderek de tatil kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde özellikle emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Halkbank'tan almaları durumunda kredilerini anında kullanabileceklerdir. Üstelik kredi notu düşük olsa da yüksek limitli onay alabileceklerdir.