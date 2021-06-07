Kanal İstanbul Temel Atma Töreni Belli Oldu! İlk Kazma Vurulacak

Kanal İstanbul projesi her ne kadar tartışılsa da ne zaman Temel Atma töreni olacağı merak edilmektedir. Ülkemizin şu an için en büyük projesi olarak görülen Kanal İstanbul, tartışmalara rağmen çalışmaların da devam ettiği bir projedir. İktidarın tüm söylentilere rağmen yapmak istemesi ve muhalefetin de buna karşı çıkması ortamda gerginlik havası yaratmıştı. Vatandaşımız da bu projenin olup olmayacağını merak ediyor.

Kanal İstanbul projeleri için yapılacak temel atma töreni, köprü inşaatları ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreni ve bu köprü inşaatlarının başlangıcı için Haziran ayını işaret etmişti.

Çılgın Projenin Temel Atma Töreni Tarihi Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı söylenen Kanal İstanbul projesi için son aşamalara geçildi. Kanal İstanbul projesi temel atma töreni de Haziran ayı içinde yapılacak. Bu proje başlarken, trafik sorununun olmaması için ilk önce yapılacak olan köprülerin bir tanesi yapılacak. Bu köprü inşaatı başladığında da ilk kazma vurulmuş olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan Kanal İstanbul projesi açıklamasında, bölgeye yapılacak köprü sayısının 6 olacağı söylenmişti. Bu köprülerin 1. olanının temel atma töreni olacak ve Kanal İstanbul resmen başlamış olacak.

Kanal İstanbul Köprüleri Temel Atma Töreni

Kanal İstanbul için ilk kazma köprü inşaatları ile başlayacak. Proje kapsamında yapılacak olan 6 adet köprünün birincisi için temel atma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar muhalefetin karşı çıkması olsa da, bu projenin yapılacağını söylemişti. Haziran ayında ilk temel atma töreninin olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, hızlı bir şekilde projeyi bitireceklerini de yeniledi.

Projede ilk aşama köprülerden olacak. Köprüler ilk projede 8 adetti. Daha sonra bu köprü sayısı 6'ya düştü. İptal edilen köprülerin hangisi olduğu henüz belli değil. Verilen ilanlardaki köprüler nereye yapılacağı şu şekilde verilmişti.

D020 Karayolu Geçişi Köprüsü İçin Yapılacak Olan Köprü, KMO Kesim - 2 Otoyolu Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü, 3. Havaalanı - Halkalı Hattı Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü, Sazlıbosna Karayolu Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü, KMO Kesim - 7 Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü, TEM Otoyolu Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü, Küçükçekmece - Avcılar Karayolu Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü, D-100 Karayolu Geçişi İçin Yapılacak Olan Köprü.

Bu köprülerden ikisi yapılmayacak. Köprülerin maliyeti ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekram İmamoğlu tarafından maliyetli bulunmuştu. Yapılacak olan bu 6 köprü için maliyet 1.4 Milyar Dolar. Kanal İstanbul toplam maliyet ise 15 milyar dolar.