Tatil Pozlarını Paylaşan Aynur Aydın “Siyah” ile Dönüyor!

Başarılı şarkıcı Aynur Aydın art arda çıkardığı hitler ve magazin gündemini sağlayan açıklamaları ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü isim yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanırken parçanın isminin ise Siyah olduğu öğrenildi. Güzel şarkıcı Aynur Aydın Siyah isimli parçası ile müzik listelerini alt üst edecek. Ünlü şarkıcı sevenlerini ve dinleyicilerini bugüne kadar alışılmışın dışına çıkaracak ve farklı bir parçayı hayranlarının beğenisine sunacak. Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sevenlerini farklı bir dünyaya götürecek ve günümüz şarkılarından uzak bir yerde Siyah şarkısını yayınlayacak.

Aynur Aydın Siyah Şarkısı

Seyhan Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda olan Siyah şarkısının klibinin yönetmen koltuğunda Mihriban Tandoğan oturuyor. Peki yönetmen Mihriban Tandoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mihriban Tandoğan’ın bugüne kadar pek çok uluslararası festivalde filmleri kataloglara girmiştir.

Siyah şarkısının yanı sıra sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşımlar ile adından söz ettiren ve gündemde geniş bir yer tutan Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sevenleri karşısına çıkıyor. Sosyal medya hesabı ile müzik kariyerinin yanı sıra kendisini hatırlatan ünlü isim takipçilerinden yayınladığı pozları ile çok sayıda beğeni alıyor. 2011 senesinde Türkiye macerasına başlayan ünlü şarkıcı Aynur Aydın Almanya'da müzik çalışmaları yapıyordu. Aynur Aydın bugüne kadar pek çok başarılı şarkı imzasını attı ve magazin gündeminde de adından söz ettirmeyi başardı. Bazı zamanlarda ise açıklamaları ve cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sıcak havaların tadını çıkarırken mayosu ile fotoğraflar da çektirdi.

Instagram hesabından yayınlamış olduğu tatil pozları ile adından söz ettiren 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi. Pozları ile çok konuşulan ünlü şarkıcı tatil anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzelliği ve fiziği ile beğeni toplayan Aynur Aydın'a “Çok güzelleştin”, “Harikasın” “Cenin pozisyonu mu bu?” “Karnın ağrıyor sandık” şeklinde yorumlar yapıldı.

Aynur Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Başarıları ve çıkışları ile sıklıkla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aynur Aydın geçtiğimiz haftalarda tercih ettiği karakter kıyafetiyle adından söz ettirmişti. Günah Sevap, Bir Dakika ve Bana Aşk Ver gibi sevilen parçalar ile müzik kariyerini taçlandıran ünlü oyuncu son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Dikkat çeken paylaşımlara imza atan ünlü şarkıcı, süper mini eteği ile poz vermiş ve sosyal medyada adından söz ettirmişti. Cesur pozlar veren ünlü isim magazin gündeminde sosyal medya pozları ile konuşuluyor. Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabına yeni bir fotoğraf ekleyen ünlü şarkıcı Aynur Aydın mini eteği ile çok sayıda yorum aldı. İddialı pozları ile gündem olmaya devam eden ünlü isim paylaştığı fotoğrafları ile binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Katıldığı bir programda doğup büyüdüğü Almanya'dan Türkiye'ye neden geldiğini anlatan ünlü isim romantik bir düşüncesi olduğunu ifade etti. Topraklarına geri dönmek istediğini açıklayan Aynur Aydın Türk olduğu için çocuk olduğu zamanlarda hep ötekileştirdiğini belirtti. Türkiye'ye dönerse daha mutlu olacağını düşündüğünü açıklayan Aynur Aydın, o sıralarda yaptığı müziğin Türkiye'de çok üretilmediğini hatırlattı. Türkiye'de bu işe başlayıp dünya starı olmak istediğini ifade eden Aynur Aydın kendilerinden dünya starı çıkmadığını ve çıkacağını da düşünmediğini söyledi.