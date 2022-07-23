Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber verildi: 15 gün içinde başvuru yapan, masrafsız kredi alacak...

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler artık, masrafsız olarak Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanabilecek. 15 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurunuzu, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanırsanız, 15000 TL ye kadar almış olduğunuz kredilerde, masrafsız ve gelir belgesiz olarak işlem yapabilirsiniz.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı zamanda kredi puanı da yüksek olması gerekiyor. Bankaların vermiş olduğu, masrafsız ihtiyaç kredileri, ayrıca mobil uygulamalar üzerinden ödenmektedir ve şubelere gitmeden kredi alabilmektesiniz.

Akbank üzerinden başvurular nasıl gerçekleştirilmektedir?

Akbank, yaptığı kredi kampanyasında cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek veya internet sitesine giriş yaparak buradaki internet şubesine girdikten sonra kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS ile de başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. En yakın banka şubesine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar artık Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor ve masrafsız kredi kullanabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenerek hesaplarına para ödemesi alabilmektedirler.