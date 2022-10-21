Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den Beklenmeyen Müjdeli Haber! Çiftçinin Tarlası Bayram Yeri! 2023 Ödemeleri Öne Çek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den gündemi sarsan bir açıklama geldi. Çiftçi hem şaşırdı hem sevindi çünkü böyle bir şey daha önce olmamıştı. 2023 yılında yapılması planlanan toprak mahsulleri üreticilerine yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerinin öne çekildiğini söyledi. Bu yıl bitmeden ödemeler yapılacak toprak şenlenecek çiftçinin yüzü gülecek.

TC Kimlik Numarası İle Kontrol Sağlamak Mümkün

Yine bir çok tarım girdisi için tarımsal destekleme ödemeleri yapan toprak mahsulleri üreticilerine devletten yepyeni bir destek daha geldi. Erken ödeme desteği geliyor. 2023’ te değil 2022 de verilecek. Bu yıl toprak mahsulleri üreticileri yaşadı! Bir kez daha tarımsal destek ödemesi alacaklar. Bu desteklemeyi de belli bir sıralamaya tabi alacaklar. Yine tarımsal girdiler için yapılan önceki destekleme ödemeleri gibi bu da TC Kimlik numarasının son hanesi baz alınarak hesaplara geçeceği bildirildi.

TC kimlik numaranızın son hanesine kontrol edin ona göre hesabınıza geçip geçmediğini takip edin. Sosyal medya hesabı üzerinden bu paylaşımı yaparak tarım işçisini sevindiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi böyle mutlu haberleri bakanlığın degil, kendi sosyal medya hesabından vermeyi seviyor. Çiftçiler için verilecek olan 2023 destek ödemeleri öne çekiliyor dedi herkes sevindi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu yıl bomba açıklamaları vermiş olduğu destekler ile toprak mahsulleri üreticisinin girdi maliyetlerine büyük destek sagladi. Bu sene toprak mahsulleri üreticileri krizden en az hasarla çıksın diye Tarım ve Orman Bakanlığı büyük bir savaş verdi. Toprakların boş kalmasını engellemek en büyük mücadelelerden biri oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Söz Konusu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin açıklamaları; Toprak mahsulleri üreticileri için verilen destek ödemeleri daha yakın bir tarihe alarak bir uygulamada güncelliğe gittik. Örneğin hububat, yakıt ve gübre gibi destekleri 2023 yılının 3. ayı vermek yerine, bu yıldan ödemelerin başlanması kararı alındı. Bu yıl tarımsal destekleme ödemelerindeki artış da bu son ödemeler ile birlikte oldukça arttı.