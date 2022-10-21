PTT emekliye duyurdu! Sigortalı olarak çalışan kişilere de başladı! 40.000 TL nakit ödemesi haberi

Ptt üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde, dilediği zaman ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı, resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, kullanabilecekleri kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde kredi, işlemlerini yapabilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ptt ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Aktif Bank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak diledikleri zaman ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte işlemlerini yapabilir ve onaylanan kredileri kullanabilir.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini SMS atarak yapabileceğini söylemek istiyoruz. Ptt, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına aktif Bank SMS ile kredi servisine göndermeniz gerekiyor. 40000 TL kadar değerlendirmeye alınacak ve 36 ay vadeli ihtiyaç krediniz hızlı bir şekilde sizlere sunulacaktır.

40000 TL kadar kredi kullanacak olan kişiler, düşük faiz oranlarından yararlanarak, PTT üzerinden işlem yapabilmektedir. Emekli olan kişilerin bu kampanyalara katılarak, kredi kullanabilmeleri için emekli maaş hesaplarının bu banka üzerinden olması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıyarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecek onaylanan kredi haricinde diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak işlem yapabileceksiniz. Ptt şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de başvurunuzu gerçekleştirerek, aynı gün içinde kredi ödeme salabilirsiniz.