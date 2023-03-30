Tarım Kredide çılgın indirim! 10.90 TL'den başlayan fiyatlarla! Yarın son gün! Böylesi az gelir!

10.90 TL'den başlayan fiyatlarla! Yarın son gün! Böylesi az gelir! Tarım Kredide çılgın indirim! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine özel indirimli günler sunmaya devam ediyor. 25 Mart'ta başlayan ve 31 Mart'a kadar devam edecek olan indirimlerle, birçok ürün cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. İndirimli katalogda yer alan ürünler arasında gıda ürünleri, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev gereçleri ve daha birçok kategori bulunuyor.

31 Mart'a kadar geçerli olan indirimli günler, son dönemlerde yaşanan zam haberlerinin ardından müşterilere nefes aldırıyor. Zira, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli günleri sayesinde müşteriler, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara satın alma imkanına sahip oluyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli katalogunda, birbirinden farklı kategorilerdeki ürünlerde indirim fırsatı sunuluyor. Müşteriler, marketlerdeki indirimli ürünleri yakından takip ederek, alışverişlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirler. İndirimli ürünler arasında en çok tercih edilenler ise gıda ürünleri kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu kategoride, peynir, süt, yoğurt, zeytin, zeytinyağı, et, tavuk, balık, kuruyemiş gibi ürünlerde ciddi indirimler yapılmıştır.

Ayrıca, temizlik ürünleri kategorisinde yer alan deterjan, sabun, şampuan, krem gibi kişisel bakım ürünlerinde de indirimler mevcuttur. Bu indirimlerle birlikte, müşteriler daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olabilirler.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli günleri, müşterilerin bütçelerine katkı sağlamak adına oldukça önemlidir. Müşteriler, indirimli katalogdaki ürünleri yakından takip ederek, fırsatları kaçırmadan alışveriş yapabilirler. Unutmayın, indirimli ürünler stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle, acele ederek ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli Ürünler

Elit Güzellik Sabunu: Elit güzellik sabunu 70 gram ve dörtlü fiyatı 10,90 TL yerine şimdi sadece 10,90 TL'den satışa sunuluyor. Cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayan bu sabun, indirimli fiyatıyla alışveriş listenize eklemenizi bekliyor!

Duru Kalıp Sabun: Duru kalıp sabun çeşitleri 600 gram fiyatı 41,90 TL yerine sadece 41,90 TL'den satışa sunuluyor. Kaliteli ve doğal içerikleri sayesinde cildinizi koruyan Duru kalıp sabunlar, bu indirimle birlikte daha da uygun hale geldi.

Elit Sıvı Sabun: Elit sıvı sabun 750 ml fiyatı ise 10,90 TL yerine şimdi sadece 10,90 TL'den satılacaktır. Cildinizi temizleyerek ferahlık hissi veren bu ürün, indirimli fiyatıyla alışveriş listenize mutlaka eklenmeli.

Arko Men Traç Köpüğü: Arko Men Traç Köpüğü 200 gram ürününün fiyatı 54,90 TL yerine sadece 39,90 TL'ye düştü. Ciltte ferahlık hissi veren bu ürün, indirimli fiyatıyla stoklar tükenmeden satın alınmalı.

Arko Men Traç Bıçağı: Arko Men Traç Bıçağı 5'li ürününün fiyatı 29,90 TL yerine sadece 21,90 TL'ye düştü. Hassas cildinize zarar vermeden tıraş olabilmenizi sağlayan bu ürün, indirimli fiyatıyla alışveriş listenize eklenebilir.

Porçöz Yağ Çözücü: Porçöz Yağ Çözücü 1 litre ürününün fiyatı 26,90 TL yerine sadece 21,90 TL'ye düştü. Mutfakta sıkça kullanılan yağ çözücü, indirimli fiyatıyla avantajlı bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Asperox Yüzey Temizleyicisi: Asperox Yüzey Temizleyicisi 2500 ml ürününün fiyatı 39,90 TL yerine sadece 29,90 TL'ye düştü.

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