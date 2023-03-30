Kamu bankaları yapılmayanı yaptı! Görülmemiş bir kıyak geldi! Faiz oranları yalnızca 0,69!

Görülmemiş bir kıyak geldi! Faiz oranları yalnızca 0,69! Kamu bankaları yapılmayanı yaptı! Artan fiyatlar ve birçok sebep, vatandaşların nakit ihtiyacını artırıyor. Bu durumda, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için, yalnızca %0,69 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Kamu bankaları Vakıfbank ve Ziraat Bankası, müşterilerine ihtiyaç kredisi kampanyaları sunuyor. Bu kampanyalar aracılığıyla, müşteriler düşük faiz oranlarıyla nakit avans alabiliyorlar.

Vakıfbank müşterileri, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak nakit avans alabilirler. Şube ziyareti de mümkün olsa da, müşteriler işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde dijital platformlardan gerçekleştirebilirler. 36 ay vadeli ve düşük faizli nakit avans, Vakıfbank ATM'lerinden kolayca çekilebilir.

Ziraat Bankası da müşterilerine düşük faizli nakit avans imkanı sunuyor. Müşteriler, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvurularını yapabilirler. Şube ziyareti de mümkün olsa da, dijital platformlar aracılığıyla işlemler daha hızlı gerçekleştirilebilir. 15.000 TL tutarındaki nakit avans, bankada tanımlı hesaba anında yatırılır.

Kamu bankaları Vakıfbank ve Ziraat Bankası, müşterilerine sundukları düşük faizli nakit avans kampanyaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamakta ve finansal açıdan rahatlamalarına yardımcı olmaktadır.

haber24.com özel haber