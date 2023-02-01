Tarım Kredi ve PTT AVM zincir marketlere savaş açtı yağ fiyatına damping indirimi! 10 LT fiyatına 20 LT alın!

10 LT fiyatına 20 LT alın! Tarım Kredi ve PTT AVM zincir marketlere savaş açtı yağ fiyatına damping indirimi! Maddi olarak sıkıntı yaşayanlar market alışverişlerinde indirimleri düzenli olarak takip ederek karlı alışveriş yapma yolunda ilerlemektedir. İndirimli alışveriş yapmak isteyenler bu konuda özellikle zincir marketlerden alışverişlerini yapmaktadır. Son zamanlarda zincir marketlerin çok sık zam uygulamaları ile karşı karşıya kalan vatandaş en uygun ürünleri almak üzere araştırma yapmaktadır. Zincir marketler bir kere daha yaptığı zamlar ve satış fiyatları ile tepkilerin odağına otururken Tarım Kredi Market beklenen indirim duyurusunu yaptı. Tarım Kredi Market düzenlediği kampanya ile 10 LT fiyatına 20 LT TMO Ayçiçek yağı alma fırsatı sundu.

En Uygun Ayçiçek Yağı İçin Tarım Kredi Market’e Gelin

Ucuz ayçiçek yağı almak isteyen kişiler TMO ayçiçek yağını PTT AVM üzerinden düzenlenen kampanya ile satın alabilir. Bu fiyatlar şu şekildedir:

· TMO Ayçiçek yağı 5 LT satış fiyatı 135 TL,

· TMO Ayçiçek yağı 10 LT satış fiyatı 270 TL,

· TMO Ayçiçek yağı 20 LT satış fiyatı 540TL olarak satılıyor.

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