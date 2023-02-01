Maaşları net 2 katı artırıyor! Bunu yapan herkes... Son 3.5 senelik sigorta primiyle turnayı gözünden vurun! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşlara üç şartı yerine getirmeleri durumunda direkt emekli maaşı bağlanıyor. Ancak sigortalılığın son 3.5 yılına bakıldığında alınacak maaş tutarı önemli ölçüde değişebiliyor. Durumu size şöyle anlatalım, sigortalılığınızın son 3.5 yılı primleriniz Bağ-Kur yerine SSK'dan olursa daha yüksek maaş alma hakkında sahipsiniz.

Son 3.5 senelik sigorta primiyle turnayı gözünden vurun. Maaşları net 2 katı artırıyor. Bunu yapan herkes daha yüksek maaş alıyor. SGK 3 şartı tamamlayan sigortalılara emekli maaşı bağlıyor. Sigortalılığın son 3.5 yılı bağlanacak maaş için büyük önem arz ediyor. Kısacası sigortalı olduğunuz SSK ya da Bağ-Kur, maaşınızın yatırıldığı miktar maaşlara etki ediyor. Bu noktada son 3.5 yıl Bağ-Kur'dan sigortalı olanlar SSK'dan sigortalı olduğunda daha fazla maaş alacak.

3 ŞARTA BAKILIR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşlara üç şartı yerine getirmeleri durumunda direkt emekli maaşı bağlanıyor.

SON 3.5 YIL ÇOK KRİTİK

Ancak sigortalılığın son 3.5 yılına bakıldığında alınacak maaş tutarı önemli ölçüde değişebiliyor.

DAHA YÜKSEK MAAŞ İMKANI

Durumu size şöyle anlatalım, sigortalılığınızın son 3.5 yılı primleriniz Bağ-Kur yerine SSK'dan olursa daha yüksek maaş alma hakkında sahipsiniz.

MUTLAKA DİKKAT EDİN

Yani başka bir deyimle, son 3.5 yıl Bağ-Kur'dan sigortalı olanlar SSK'dan sigortalı olduğunda daha fazla maaş alacak.

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