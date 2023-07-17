Tarım Kredi Market, müşterilerine büyük indirim fırsatı sunmak için özel bir kampanya başlattı. 14 ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kampanya kapsamında 56 üründe %50'ye varan indirimler uygulanacak. Ayrıca, bebek bezi, süt, tuvalet kağıdı gibi ürünler de yarı fiyatına satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen bu indirim kampanyası, vatandaşları memnun etti. Bebek bezi, süt, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan cazip indirimler, alışveriş yaparken tüketicilere büyük kolaylık sağlayacak. Bu kampanya ile vatandaşlar, poşet poşet alışveriş yapma imkanına sahip olacaklar.

Tarım Kredi Market'te gerçekleştirilen indirim kampanyası 14 ile 31 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Bu süre içinde alışveriş yaparak birçok üründe %50'ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz.

İndirimli ürünler arasında evin temel gıda ürünleri, kağıt ürünleri, bebek bezi, süt gibi temel ihtiyaç ürünleri yer almaktadır. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir fırsat sunulmaktadır. Tarım Kredi Marketler, her dönemde müşterilerine indirim fırsatları sunarak alışveriş keyfini artırmayı hedeflemektedir.

14 ile 31 Temmuz tarihleri arasında Tarım Kredi Marketleri'ne uğrayarak indirimli ürünlerle ihtiyaçlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu sayede aynı ücrete birden fazla ürüne sahip olma avantajını elde edebilirsiniz. Tarım Kredi Marketler, müşterilerine her dönemde indirim fırsatları sunarak ekonomik alışveriş yapmalarını desteklemektedir.