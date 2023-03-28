Tarım kredi market fiyatları Ramazan'da tabana indi! Ayçiçek yağı 135 TL, tavuk 38 TL, şeker 105 TL yetişen alacak

Ayçiçek yağı 135 TL, tavuk 38 TL, şeker 105 TL yetişen alacak... Tarım kredi market fiyatları Ramazan'da tabana indi! Ülkemiz, pandemi, Ukrayna Savaşı ve yurtiçinde yaşanan olaylar nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ekonomik sorunlar beraberinde enflasyonu getirdi. Ülkemiz, dünya ülkelerinde enflasyon rakamları en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Enflasyon kendini her gün zam olarak göstermeye devam ediyor. Her gün ürünlere zammın gelmesi vatandaşın hayatını zorlaştırıyor. Vatandaş, zorlaşan hayat şartlarıyla mücadele etmenin yolunu; marketlerin yaptığı indirimleri takip etmekte buldu. Tarım Kredi Kooperatifi, halka geçim derdinde destek olabilmek için un, yağ, sıvıyağ gibi temel gıda ürünlerinde indirimler yaptı. İşte Tarım Kredi Kooperatifinin süresiz yaptığı indirime dair detaylar….

Enflasyonla Mücadelede Tarım Kredi Etkisi

Pandemi zamanında ürün tedarik zincirinde meydana gelen kopmalara Ukrayna savaşı eklenince çeşitli sorunların yaşanması kaçınılmaz oldu. Yaşanan sorunlara daha fazla kar elde etmek isteyen esnaf anlayışı eklenince ürünlere fahiş zamlar yapıldı. Devlet yetkilileri haddinden fazla yapılan zamlara karşı tedbirler aldı. Zabıta ekipleri, kontroller yaparak fahiş fiyatla satış yapan marketlere cezalar kesti. Devletin fahiş fiyatlar için aldığı tedbirlerden biri de; Tarım Kredi Kooperatifi’nin temel gıdaları indirimli satması yönündeki kararı oldu. Alınan karardan itibaren Tarım Kredi hiç duruşunu bozmadan indirimli ürün satışına devam etmektedir. Bu indirimli satışlar özellikle dar gelirliler için çok önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu sebeple indirim yapılan ürünlerle ilgili haberleri takip eden vatandaşlar avantajlı alışveriş yapmış olmaktadır.

Tarım Kredi Market Fiyatları Ramazan'da Tabana İndi!

TMO ayçiçek yağı 135 TL Destan toz şeker 105 TL Et ve süt kurumu gövde tavuk 38 TL TK Filiz çay 199.90 TL TK fermente dana kangal sucuk 220 TL Viking sıvı çamaşır deterjanı 48.90 TL TK küp şeker 24 TL Yetiş matik toz çamaşır deterjanı 104.90 TL TMO üzüm pekmezi 35 TL Vita bitkisel susuz yağ 105 TL Az önce açıklandı! Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın... Marmarabirlik siyah zeytin 99.90 TL TK yarım yağlı süt (1 koli) 190 TL TK yağlı süt 200 TL



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