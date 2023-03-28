Ziraat Bankası müşterisi olanlar, Ziraat Bankası’ndan restoran ve kafeye gidenlere duyuru: 31 Mart’ta bitiyor! Günler öncesi başlatılan kampanyada son gün 31 Mart olarak kabul edildi.

Ziraat Bankası’ndan gelen bilgiye göre, Bankkart ve Bankkart anlaşmalı kafe ve restoran sektöründe bulunan üye işyerlerinde tek seferde yapılan 250 lira ve üzeri her harcama için 25 lira, toplamda ise 100 lira Bankkart lira verilecek. 1 Mart tarihi ile başlayan kampanya 31 Mart tarihinde sonlandırılacak.

Kampanya Detayları

Kampanya 1 Mart tarihinde başlayarak 31 Mart tarihinde son erecektir. Bankkart Mobil ya da bankkart.com.tr den de katılım sağlayarak kampanyadan faydalanmak mümkün. Anlaşmalı kafe ve resteoran sektörüne üye işyerlerinde Bankkart ile yapılan tek seferlik 250 lira ve üzeri harcamaya 25 lira, toplam tutar olarak 100 lira Bankkart alınabilecek.

İşlemlerin geçerli olabilmesi için Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde Bankkart Pos ile yapılması gerekiyor. E ticaret işlemleri kampanyaya dâhil edilmiyor. Aynı gün işyerinden yapılan harcamalarda sadece ilk yapılan harcama kampanyaya dâhil edilecek.

Kampanya şartlarını sağlayan müşterilerin kartlarına anında yükleme yapılacaktır. Bankkart lira kazanmak için Bankkart’a ait kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılan işlemler geçerli olacaktır. Bu kapsamda Bankkart lira verilecek işlemler peşin yâda taksitli olarak yapılabilecek. Bir müşteri ne fazla 100 lira Bankkart lira kazanabilecek.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart ile ücretsiz ürünler ile yapılan işlemler kabul edilmiyor. Katılım sadece asıl kart sahibi müşterileri tarafından yapılabilecek. Yapılacak olan iptal, iade, nakit çekim işlemleri kampanya kapsamına dâhil edilmiyor. Karta yüklenen para işlemleri de kampanya dışında kalıyor.