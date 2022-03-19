Tanzanya'da Otobüs ve Kamyon Çarpışması En Az 22 Kişiyi Öldürdü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cuma günü Tanzanya'nın doğusunda bir otobüsün kamyona çarpması sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, kazada 38 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Doğudaki Morogoro bölgesinin polis şefi Fortunatus Muslim, kazanın sahil kenti ve ekonomik merkez Dar-es-Salaam'ın yaklaşık 200 kilometre (120 mil) batısındaki Melela Kibaoni'de meydana geldiğini söyledi.

Kamyonun bir motosikleti sollamak için şeridinden ayrıldığını söyledi.

"Dar-es-Salaam limanından Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gitmekte olan kamyon şoförü, iki araç kafa kafaya çarpıştığında bir motosikleti solluyormuş." dedi.

Yetkili, otobüsün batıdaki Mbeya kentinden sahil kenti Tanga'ya kadar diğer yönde ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Twitter'dan başsağlığı dileklerini sundu ve "yol kullanıcılarını trafik kurallarına uymaya" çağırdı.

Tanzanya'da bir sürü ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Pazartesi günü, Zambiya sınırı yakınlarındaki güneybatıdaki Tunduma kasabasının dışında Dar-es-Salaam'a giderken meydana gelen trafik kazasında dört kişi hayatını kaybetti.

Mayıs 2017'de bir otobüs kazasında 32'si okul çocuğu olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetmişti. Araç hızla ilerlemişti.

İki yıl önce, bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha da kötüsü, 2006 yılında meydana gelen ve 74 yolcu taşıyan 26 kişilik bir otobüsün kuzeydeki Arusha kasabası yakınlarında yoldan çıkarak köprüden nehre düştüğü ve 54 kişinin hayatını kaybettiği bir kazaydı.