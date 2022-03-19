Nakit Sıkıntısı Çeken Sri Lanka, Kağıt Sıkıntısı Nedeniyle Okul Sınavlarını İptal Etti

Yetkililere göre, Sri Lanka Batı Eyaleti'ndeki milyonlarca okul öğrencisinin sınavlarını iptal etti, çünkü ülkenin ithalatı finanse etmek için Kolombo'nun dolar sıkıntısı çeken kağıt baskısı bitti.

Eğitim yetkilileri, Sri Lanka'nın 1948'deki bağımsızlıktan bu yana en kötü mali kriziyle mücadele etmesi nedeniyle Pazartesi gününden itibaren bir hafta planlanan dönem testlerinin akut kağıt sıkıntısı nedeniyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Yaklaşık altı milyon kişiye ev sahipliği yapan Batı Eyaleti Eğitim Bakanlığı, "Yazıcılar gerekli kağıt ve mürekkede ithal etmek için dövizi güvence altına alamadıklarından okul müdürleri testleri gerçekleştiremiyor." dedi.

9, 10 ve 11. sınıflar için dönem testleri, öğrencilerin yıl sonunda bir sonraki sınıfa terfi edip etmelerine karar vermek için sürekli bir değerlendirme sürecinin bir parçasıdır.

Temel ithalatı finanse etmek için döviz rezervi sıkıntısının getirdiği zayıflatıcı bir ekonomik kriz, ülkenin gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısına neden olduğunu gördü.

IMF kurtarma paketi

Nakit sıkıntısı çeken 22 milyonluk Güney Asya ülkesi bu hafta, kötüleşen dış borç krizini çözmek ve dış rezervleri güçlendirmek için bir IMF kurtarma paketi isteyeceğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu Cuma günü, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü sürpriz kurtarma paketini görüşme talebini değerlendirerek onayladığını doğruladı.

Yetkililer, Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın Yeni Delhi ziyareti sonrasında, ada ülkesinin acil ihtiyaç duyulan gıda ve ilacı satın almak için Hindistan'dan 1 milyar dolarlık bir kredi hattı sağladığını söylediler.

Kolombo'nun borcunun yaklaşık 6,9 milyar dolarının bu yıl karşılanması gerekiyor, ancak döviz rezervleri Şubat ayı sonunda yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hükümetin haddeleme elektrik kesintisi ve süt tozu, şeker, mercimek ve pirincin karneye bağlanmasıyla ülke genelinde market ve petrol için uzun kuyruklar oluştu.

Sri Lanka bu yılın başlarında ana alacaklılarından biri olan Çin'den borç ödemelerinin kesilmesine yardım etmesini istedi, ancak Pekin'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.