Tamer Karadağlı Savaşçı Ardından Yeni Dizi Anlaşması Yaptı

Savaşçı isimli televizyon dizisi projesine 5. yeni sezonda katılım gösteren başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, yeni dizi anlaşması yaprak adından söz ettirdi. Gaye Turgut Evin ve Berk Oktay isimli birbirinden başarılı iki oyuncunun Savaşçı dizisinden ayrılması sonrasında projenin kadrosu yenilenmiş ve Ocak ayında yeni sezon için çekimlere başlanmıştı. Nisan ayında ekranlara gelmeye başlayan Savaşçı'nın 5. sezonu ise yalnızca 10 bölüm sürmüştü.

Projenin 5. sezonunda hikayeye dahil olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, diziye adeta kurtarıcı gibi katılmıştı. Yalnızca ilk 6 bölümde dizide yer alma şartı koyan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Savaşçı isimli dizide Göktürk Albay karakterine hayat vermişti.

Projede Göktürk Albay rolü ile yalnızca 6 bölüm yer alan Tamer Karadağlı, hafızalara kazınmış ve hayat vermiş olduğu oyunculuk performansı ile de hayranlarından beğeni dolu yorumlar toplamıştı. Dizinin 109. bölümü ile beraber final yaparak ekranlara veda etmesi ise üzüntü ile karşılanırken ünlü oyuncu Tamer Karadağlı yeni dizi anlaşması yaptı.

Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın isimli dizide Haluk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bu rolüyle hafızalara kazınmış ve daha sonra hangi rollere hayat vereceği merak konusu olmuştu. Oyuncunun sevenleri Tamer Karadağlı'nın yeni rolünü merak ve heyecan içerisinde beklerken güzel haber geldi.

Haziran ayında final kararı alan Savaşçı isimli dizi ardından dijital proje olan Andropoz’da rol alan ünlü oyuncu yeni bir proje ile gündemde yer aldı. Tamer Karadağlı orman yangınları sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade ederken yeni proje yaptığını da açıklamıştı. Daha önce de yeni projelerin olduğu bilgisini sevenleri ile paylaşan ancak zamanı geldiği zaman açıklama yapacağını söyleyen Tamer Karadağlı, detay vermekten kaçındı. Ünlü oyuncu yeni proje anlaşması yaptığını belirtirken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu ve seyirci kitlesi tarafından araştırıldı.