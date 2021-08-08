Son Dakika: Esnaflara, Destek İçin, Borç Ödemek İçin 50.000 TL Kredi Verilecek, Başkan Onay Verdi. Son dakika olarak yeni bir kredi kampanyası başladı. Esnaf olan kişilere bu desteklerde krediler verilmeye devam edecek. İşte detaylar...

Esnaflara, Destek İçin, Borç Ödemek İçin 50.000 TL Kredi veren bankalar hangileridir?

Esnaflara destek için ve borçlarını ödemeleri için 50000 TL'ye kadar, pandemi destek kredisi yapan bankaların kredi başvuru şartları hakkında sizlere bilgiler vermek istiyoruz. Özellikle, pandemi üzerinde sıkıntı yaşayan esnaf olan kişilere, bankaların destek kredileri verilmektedir. Esnaf olan ve şartlara uyan kişiler bu kredileri alarak, azda olsa ufak sıkıntılarını giderebilmektedirler. Sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor.

Banka kredi notu, banka kredi sicili daha önceki banka, çalışmalarınız ve şuanda faaliyette olan Vergi Levhanızın durumuna göre, kredi onayı verilecektir. özellikle bankalarda borcunuz varsa ve bu borçları kapatmak istiyorsanız, 50000 TL üzerinde de borç kapatma kredisi vereceğimiz bankalar üzerinden alabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişilerin aldıkları bu kredilerde 36 ay vade yapacağını ve ilk taksit ödemelerini de 6 ay ertelemeli yapacaklarını söylemek istiyoruz. İşte bankalar...

Vakıfbank Destek Kredisi 50.000 TL

Düşük faiz oranlarıyla, Vakıfbank üzerinden, pandemi destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Esnaf olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, bu kredi verilmektedir. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu banka üzerinden destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 50000 TL kredi kullanmak isteyen kişilerin eğer banka borçları için kredi kullanmak istiyorsak, daha yüksek limitlerde bu banka, Esnaf Kredisi adında, kredi vermektedir. diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı verilecek o destek kredisi paketi ile hesaplanarak alacak. Ne kadar borcunuz varsa o kadar kredi çekebileceksiniz. İş yerlerinde, pandemi döneminden sıkıntı yaşayan kişilerde 50000 TL kredi alarak bu iş yerlerindeki sıkıntıları bir nebze olsun giderebilirler. Vakıfbank üzerinden verilen 50000 TL, esnaf kredisi başvurusuna hızlı bir şekilde başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubesine giderek işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Denizbank Destek Kredisi 50.000 TL

Denizbank üzerinden de destek kredisi olarak 50000 TL'ye kadar esnaf olan vatandaşlara kredi imkanı sağlanıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin vergi levhasının en az iki yıldır faal olarak işlem yapması gerekmektedir. özellikle bu bankadan daha önce bir kredi kullandıysanız veya bankada bir hesabınız varsa, şubelere gitmeden de 50000 TL krediyi kendi banka şubeniz ile iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Denizbank, verdiği esnaf kredilerinde 50000 TL'de 36 ay vade yapacak ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunacaktır.

Akbank Destek Kredisi 50.000 TL

Akbank, esnaf kredisi 50000 TL olarak pandemi'ye özel yeni bir kampanya başlattı. Sizlerde, Akbank, esnaf kredisi kullanmak istiyorsanız ve 50000 TL kredi almak istiyorsanız, Akbank üzerinden başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir, kredi başvurusu onaylandıktan sonra bu krediyi düşük faizlerde kullanabilirsiniz. Vergi levhası olan müşterilerin en az bir yıldır vergi levhasının açık olması gerekiyor. Yeni işe başlayan kişilerin ise bu kredileri alabilmeleri için bankaya ipotek vermesi gerekmektedir. 50000 TL kredi haricinde ayrıca banka müşterilerine borç kapatma kredisi de veriyor. Size en yakın Akbank şubesine giderek kredi hakkında bilgiler alabilirsiniz.