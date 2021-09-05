Taliban, Kabil'deki Kadın Hakları Protestosunu Böldü

Grup, bir köprüden başkanlık sarayına yürümek isterken Taliban'ın onları biber gazı ve biber gazıyla hedef aldığını söyledi. Ancak Afgan medya kuruluşu Tolo'nun haberine göre, Taliban protestonun kontrolden çıktığını savunuyor. Bu, Kabil ve Herat'ta kadınların düzenlediği çok sayıda protestonun sonuncusu.

Kadınlar çalışma ve hükümete dahil olma hakkı için çağrıda bulunuyorlardı. Taliban, önümüzdeki günlerde yönetimlerinin yapısını açıklayacaklarını söylüyor. Taliban, kadınların hükümette yer alabileceklerini, ancak bakanlık görevlerinde bulunamayacaklarını söyledi.

Pek çok kadın, 1996 ile 2001 yılları arasında, daha önce Taliban iktidardayken kendilerine yapılan muameleye geri dönmekten korkuyor. Kadınlar yüzlerini dışarıda kapatmaya zorlandı ve küçük ihlaller için sert cezalar verildi.

Gazeteci Azita Nazimi, Tolo'ya "Yirmi beş yıl önce Taliban geldiğinde okula gitmeme engel oldular" dedi. "Beş yıl onların yönetiminden sonra 25 yıl çalıştım ve çok çalıştım. Daha iyi geleceğimiz için buna izin vermeyeceğiz." Başka bir gösterici, Süreyya, Reuters'e şunları söyledi: "Ayrıca kadınların kafasına bir tabanca dergisiyle vurdular ve kadınlar kanlar içinde kaldı."

Bu arada, direniş savaşçılarının Taliban'ın kontrol uygulama çabalarını engellediği Kabil'in kuzeyindeki Panjshir Vadisi'nde çatışmalar devam etti. Ama bir iddia ve karşı iddia var. Taliban, iki ilçenin daha kontrolünü ele geçirdiklerini ve eyaletin merkezine doğru gittiklerini iddia ediyor.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (NRF) sözcüsü, yoğun çatışmaların devam ettiğini ve binlerce Taliban'ın kuşatıldığını söyledi. 150.000 ila 200.000 kişiye ev sahipliği yapan Panjshir Vadisi, Afganistan'ın 1980'lerde Sovyet işgali altında olduğu ve Taliban'ın önceki yönetim döneminde bir direniş merkeziydi. NRF lideri Ahmed Mesud, Herat'taki kadınların protestolarına övgüde bulundu ve Panjshir'in direnmeye devam ettiğini söyledi.

NRF veya Taliban'ın iddialarının hiçbiri bağımsız olarak doğrulanamadı. ABD'nin geçen hafta çekilmesinin ardından Kabil'in havalimanı faaliyetine devam ettiğinin bir başka işareti olarak, Afgan havayolu şirketi Ariana, üç şehre iç uçuşların yeniden başladığını duyurdu: Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar.

Al Jazeera TV, Katar'ın büyükelçisinin Katar'dan bir teknik ekibin yardım uçuşlarını almak için havaalanını yeniden açmayı başardığını söylediğini aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazar günü Katar'a gidiyor. Ülke Afganistan'da önemli bir arabuluculuk rolü oynuyor, ancak Taliban'dan kimseyle görüşmesi beklenmiyor.

Pakistan casus teşkilatı ISI başkanı General Faiz Hameed Kabil'e geldi, ancak gazeteciler tarafından sorgulandığında hiçbir şey vermedi. Bir yetkili Reuters'e bu hafta başlarında Taliban'ın Afgan ordusunu yeniden organize etmesine yardım edebileceğini söyledi. ISI, Batılı güçler tarafından Taliban'ı desteklemekle suçlandı, Pakistan tarafından reddedilen bir şey.