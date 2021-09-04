Son Dakika: Ev Hanımlarına 2500 TL Destek Ödemeleri Bankalarda Hesaplara Yatıyor

Ev hanımlarına 2500 TL ödeme başladı. Ev hanımı olan kişilere 2.500 TL'ye kadar ödemeler bankalar tarafından artı para olarak verilecek. Bankaların yapmış olduğu duyuru ile birlikte ev hanımı olan ve banka kredi notu oluşan kişilere 2.500 TL'ye kadar banka hesapları üzerinden artı para verilecek. Eğer bir banka hesabımız varsa yok banka hesabı üzerinden artı para almak istiyorsanız mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ev hanımı olan kişilere 2500 TL haricinde ayrıca Kredi imkanı tanıyan bankalarda vardır.

Akbank 2500 TL ev hanımlarına nakit kampanyası

Ev hanımı olan kişilerin Akbank hesabı varsa artı para başvurusunda bulunabilirler. Akbank üzerinden 2.500 TL'ye kadar ev hanımı olan kişilere nakit kampanyası başladı. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapacağınız bu paraya hemen onay alabildiğiniz gibi hesabınıza artı para olarak yükleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru onaylandıktan sonra banka sizlere artı para olarak hemen bu parayı ödeyecek ve isterseniz bu parayı atmlerden çekebilirsiniz. Akbank ayrıca kredi notu uygun olan kişileri de kredi imkanı sağlayacak. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar direct uygulaması üzerinden kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Denizbank 2 bin 500 TL nakit kampanyası

Denizbank üzerinden hesabı olan kişilerde kurtaran hesap adında 2.500 TL'ye kadar artı para kullanabiliyorlar. Denizbank ev hanımı olan kişilerin kredi notu 1300 ve üzerinde olması durumunda bu parayı kimliksiz ve gelir belgesiz olarak mobil uygulaması üzerinden veriyor. Banka hesabınız varsa bu hesap üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 2500 TL nakit kampanyası

Ev hanımı olan kişilerin nakit kampanyası olarak 2.500 TL'ye kadar onay alabilecekleri bir diğer banka Ziraat Bankası olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden hesabınız varsa Bu bankanın mobil uygulamasına girerek kendi hesabınız bölümünden başvurunuzu yapabilir ve onaylanan limiti hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası 2.500 TL'ye kadar nakit kampanyasına başvuru yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Ziraat Bankası 2500 TL ye kadar nakit kampanyası ile birlikte ayrıca 10.000 TL'ye kadardan ihtiyaç kredisi kampanyası yapmaktadır.