Taliban, Afgan Dış Yardımının Dağıtımında Daha Fazla Rol İstiyor

Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban yönetimi, milyarlarca dolarlık planlanan yardımı koordine etmek için yetkilileri ve uluslararası temsilcilerinden oluşan ortak bir organ önerdi.

Yetkilileri yaptırımlar nedeniyle devre dışı bırakılan Taliban'ın uluslararası finansmana erişiminde ciddi bir artış oluşturacağından, Birleşmiş Milletler ve yabancı hükümetlerin böyle bir anlaşmayı destekleyip desteklemeyeceği belli değildi.

ABD'nin alelacele çıkışını takiben geçen yıl dış yardımın aniden geri çekilmesi ve Taliban'ın Ağustos'taki zaferi, Afganistan'ın kırılgan ekonomisini çöküşün eşiğine getirdi ve gıda fiyatları hızla yükseldi ve yaygın bir açlığa neden oldu.

Taliban'a yönelik Batı yaptırımları, temel gıda ve ilaç tedarikinin geçişini de engelledi, ancak bu, Aralık ayında BM Güvenlik Konseyi ve ABD tarafından muafiyetlerin kabul edilmesinden sonra hafifledi.

Salı günü, BM bağışçılardan 2022'de Afganistan için 4.4 milyar dolarlık insani yardım istedi ve Beyaz Saray fazladan 308 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Afganistan Başbakan Yardımcısı Abdul Salam Hanafi Çarşamba günü Kabil'de BM'nin de katıldığı bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu komitenin amacı, uluslararası toplumun insani yardımlarını kolaylaştırmak ve yardıma muhtaç insanlara yardım dağıtmak için daha üst düzeyde bir koordinasyon" dedi. elçi Ramiz Alakbarov.

"Uluslararası topluluklardan, yardım hedefleri için hükümetin kapasitelerini kullanmalarını istiyoruz."

Ekonomik kriz yoğunlaştıkça milyonlarca kişinin aç kalabileceği uyarılarıyla karşı karşıya kalan yabancı hükümetler, insani yardımları hızlandırıyor, ancak bunun hükümet müdahalesinden uzak kalması konusunda istekliler.

Afgan maliye bakanlığından bir sözcü, ortak organ önerisiyle ilgili olarak BM ile önümüzdeki 24 saat içinde görüşmelerin yapılacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Afganistan özel temsilci yardımcısı Alakbarov, Reuters haber ajansına, BM kurumlarının gereksinimlerini yardım konusunda Taliban'a zaten ilettiğini söyledi.

En iyi durumları, kadın personel de dahil olmak üzere tüm ülkeye erişim sağlamaktı.