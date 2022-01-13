Pekin'in Güney Çin Denizi, Hukukun Üstünlüğünü 'Ağır Şekilde Zayıflattığını' İddia Ediyor

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri, hayati ticaret yolunun neredeyse tüm bölümlerindeki “tarihi iddiaları” da dahil olmak üzere, okyanuslardaki “hukukun üstünlüğünü ciddi şekilde baltalıyor” ve uluslararası hukukta evrensel olarak kabul edilen hükümler, ABD yeni bir karar aldı. bildiri.

ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yayınlanan bir raporda, Pekin'in iddialarının genel etkisinin "yasadışı bir şekilde Güney Çin Denizi'nin çoğu üzerinde egemenlik veya bir tür münhasır yargı yetkisi talep etmesi" olduğunu söyledi.

"Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok Devlet, Güney Çin Denizi'nde ve dünya çapında kurallara dayalı uluslararası deniz düzeni lehine bu iddiaları reddetti."

Denizlerdeki Sınırlar başlıklı raporda, Çin'in 3,5 milyon kilometrekarelik (1,35 milyon kilometrekarelik) deniz üzerindeki “tarihi haklar” deklarasyonunun “esaslı içerik” eksikliğinin yanı sıra “belirsizliği nedeniyle eksik” olduğu belirtildi.

Rapor, ülkeye resmi adı olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne atıfta bulunarak, “ÇHC, tarihi haklarının 'uluslararası hukuk tarafından korunduğunu' belirtti, ancak böyle bir iddia için yasal bir gerekçe sunmadı” dedi.

Çin, Güney Çin Denizi'nin tamamı üzerindeki haklarını savunmak için sözde “dokuz çizgi” den bahsediyor.

Lahey'deki uluslararası bir mahkeme, Güney Çin Denizi'nin bazı kısımlarında hak iddia eden Filipinler'in yasal düzenleme getirmesinin ardından Pekin'in imzaladığı BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak iddianın "hiçbir yasal dayanağı" bulunmadığını açıkladı.

Washington, Joe Biden'ın bir yıl başkan olarak göreve başlamasından bu yana, Müslüman Uygurların Sincan'da kitlesel olarak gözaltına alınmasının yanı sıra Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının çıkarılmasının sorgulanması da dahil olmak üzere çeşitli konularda Pekin'e meydan okuyan söylemini ve diplomatik çabalarını hızlandırıyor. evvel.

Ayrıca Güney Çin Denizi'nde “seyir özgürlüğü” haklarını savunmak için birkaç uçak gemisi ve savaş gemisi gönderirken, Hint-Pasifik Dörtlü grubu aracılığıyla Hindistan, Japonya ve Avustralya gibi diğer bölgesel güçlerle ittifaklarını pekiştirdi.

Rakip iddialar

Çin'in yanı sıra, Güney Çin Denizi'nin bazı kısımlarında Tayvan'ın yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi komşu ülkeler de hak iddia ediyor.

Son yıllarda Çin, füze sistemleri ve diğer teçhizatı kurduğu yapay adalar ve hava üsleri inşa ederek bölgedeki askeri varlığını artırdı.

Çin'in sözde deniz milisleri konuşlandırıldı ve Filipinler'den gelen balıkçıları "taciz etmek" ve Manila'nın münhasır ekonomik bölgesinde denizin bazı kısımlarını "kaymak"la suçlanıyor. Ekim ayında Malezya, Çin'i denizlerine “izin almakla” suçladı. Bu faaliyetler, kaynak açısından zengin bölgesel suları potansiyel bir parlama noktasına dönüştürerek, küresel ticarette 5 trilyon dolarlık kesinti tehdidinde bulundu.