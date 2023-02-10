Taçsız Prenses Dizisinde Evgin ile Yağmur'un Kararı Şok Etkisi Yarattı! İzleyici de Şok Oldu!

Son zamanların en popüler dizilerinden bir tanesi haline gelen taçsız prenses izleyici şaşırtmaya ve ekrana sürüklemeye devam ediyor. İzleyiciyi bile şok eden Taçsız Prenses kararı! İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerini paylaştığı ve başladığı ilk günden beri reytinglerde oldukça fark atan dizide yepyeni gelişmeler izleyici ile buluştu.

Yayınlanan son bölümde Evgin ve yağmur'un kararı herkese çok ederken dizide bambaşka bir serüvene de yolculuk açıldı. İsmail Hacıoğlu Mahkûm dizisi ile kendini göstermiş daha sonra hayranlarına müjdeyi vermiş ve Taçsız Prenses de başrol olarak ekranlara devam etmişti. Dizi dram dizisi olarak ortaya çıkmış bir çocuğun Umut hikâyesini rol edinmiş e onun için uğraşan bir öğretmeni oynayan İsmail Hacıoğlu sevenleri tarafından da bu role çok yakıştırılmıştı.

Evgin ve Yağmur Cephesinde Çok Sıcak Görüntüler! İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan Arasında Neler Oluyor?

İlk başladığı günden beri reytinglerde oldukça başarılı bir sıraya yükseliyor. Dizinin her bölümünde yepyeni bir heyecan izleyici ile buluşurken alınan kararlar sonrasında yepyeni serüvenler de izleyici ile buluşuyor. Masal'ın hikâyesini anlatan dizide oldukça sürükleyici bölümler izleyicinin takibinden de kaçmıyor. Evgin ve yağmur'un alacağı karar merakla beklenirken dizi her bölümde reyting rekorları kırmaya da devam ediyor.

İzleyicinin kalbine oturan taçsız prenses yayınlandığı ilk günden beri masal karakteri Evgin ve yağmur karakteri arasında gidip gelen duygusal bağlar ve kararlar üzerinde de yoğunlaşıyor. İzleyiciler her hafta merakla takip ettiği ve televizyon karşısında ayrılmadığı taçsız prenses her hafta yayınlanmaya devam edecek. İsmail Hacıoğlu’nun çok başarılı bir performanslı diziyle buluşması hayranlarını oldukça sevindirirken Yağmur karakterini hayat veren Sümeyye Aydoğan’ın da diziye çok yakıştırıldığı konuşuluyor.