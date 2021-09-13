Sydney Karantinayı Sona Erdirme Planını Açıkladı

Avustralya'nın en büyük şehri olan Sidney, aşı eşiklerine bağlı olarak eyaletteki karantinayı Ekim ayında sona erdirme planlarını açıkladı.

Yeni Güney Galler eyaleti, Avustralya'daki Delta varyantı salgınını kontrol altına almak amacıyla Temmuz ayından bu yana kilit altında. Ülke, Temmuz ayından bu yana Coronavirus vakalarında keskin bir artış gördü ve Yeni Güney Galler ülkedeki en fazla vakayı topladı. Perşembe günü, eyalet 1400 yeni vaka rekoru bildirdi.

Perşembe günü, eyalet hükümeti, yetişkinlerin yüzde 70'i tamamen aşılandığında, barlar ve spor salonları gibi işyerleri açma umuduyla 'özgürlüğe giden yol haritasını' açıkladı. Mevcut aşılama oranları, bu hedefe Ekim ortasına kadar ulaşılacağını gösteriyor.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian şunları söyledi: “Devletin her iki dozda Covid-19 aşısı alanlara açılmasını sağlayacak yüzde 70'lik çift doz dönüm noktasına ulaşma yolundayız. ”

Ayrıca aşı yaptırmanın önemini vurguladı. “Yüzde 70 dönüm noktasına ulaştığımız zaman aşının her iki dozunu da almadıysanız, bu özgürlüklerden yararlanamayacaksınız.” Yeni Güney Galler'deki tam aşılı yetişkinler için kısıtlamaların hafifletilmesi, %70 hedefine ulaşıldıktan sonra Pazartesi günü başlayacak. Bu tür özgürlükler şunları içerecektir:

- Evde beş kişiye kadar ve açık hava toplantılarında 20 kişiye kadar olan toplantılar

- Ağırlama mekanlarının, perakende mağazaların ve spor salonlarının yeniden açılması (sosyal mesafeye tabi).

- Biletli, açık hava etkinliklerinde 500 kişi limiti (sosyal mesafeye tabidir).

- Stadyumlar ve hipodromlar gibi büyük açık hava eğlence tesislerinde 5.000 kişi sınırı (sosyal mesafeye tabidir).

- Sinemaların, tiyatroların, galerilerin ve müzelerin yeniden açılması (sosyal mesafeye tabi).

- Düğünlerde ve cenazelerde 50'ye kadar misafir.

- Eyalet çevresinde seyahat edin

Yeni Güney Galler'de herhangi bir Covid-19 vakası olmayan bölgeler için karantina bu hafta sonundan itibaren gevşemeye başlayacak. Eyalette de okullar 25 Ekim'de açılacak. Karar Avustralya başbakanı Scott Morrison tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak Avustralya Tabipler Birliği endişelerini dile getirdi. Derneğin başkanı Omar Khorshid, planın "NSW'yi tecritlere geri dönmek zorunda kalma riskini önemli ölçüde bırakıyor gibi göründüğünü" söyledi. Eyalet ayrıca son aylarda en az 57 kişinin tutuklandığı Sidney'de olduğu gibi bir dizi sokağa çıkma yasağı protestosu gördü.