Öldüğü Söylenen El Kaide Lideri 9/11 Yıldönümünde Yayınlanan Videoda Göründü

Ayman al-Zawahiri'nin konuşması, 2001 saldırılarından bu yana Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini 'en büyük zaferleri' olarak kutlayan cihatçılara rağmen, Ocak ayından sonraki olaylara atıfta bulunmuyor.

Ölmüş olabileceği söylentileri arasında, El Kaide lideri 9/11 saldırılarının 20. yıl dönümünde yayınlanan bir videoda yer aldı. 2011'deki ölümünün ardından Usame bin Ladin'in yerine geçen Ayman el-Zawahiri, bir saat süren konuşmasında, cihatçıları izleyen SITE İstihbarat Grubu'na göre, Ocak ayında Suriye'deki Rus birliklerini hedef alan saldırı da dahil olmak üzere El Kaide saldırılarını övdü.

El Kaide'nin resmi medya kolu As-Sahab tarafından hazırlanan ve yayınlandığı bildirilen görüntüler, geçen yılın sonlarında hastalıktan öldüğüne dair söylentilerin ortaya çıkmasından bu yana Zevahiri'ye ilk kez yeni bir bakış sunuyor.

Ancak, video, ölümüyle ilgili konuşmayı dağıtmak yerine, aslında daha fazla spekülasyona yol açabilir - izleme grubuna göre, konuşmasında atıfta bulunulan olaylar, yalnızca Ocak ayına kadar hayatta olduğunun kanıtını sunar.

Al-Zawahiri'nin konuşması, ABD ordusunun 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan çekildiğini belirtirken, ilk olarak Şubat 2020'de Doha anlaşması uyarınca onaylandı, ancak geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı ve başkent Kabil'i ele geçirmesinden bahsetmedi.

SITE yöneticisi Rita Katz'a göre, El Kaide'nin 11 Eylül'den bu yana Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini "en büyük zaferi" olarak kutladığı göz önüne alındığında, ihmal, yokluğuyla göze çarpıyor. Ancak el-Zevahiri, bu yıl 1 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin kenarında Rus birliklerini hedef alan bir saldırıdan söz etti - ölümünün Kasım ayında ilk kez yeniden ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra.

Times of Israel'in haberine göre, ölümüyle ilgili söylentiler birkaç yılda bir yeniden dolaşırken, uzmanlar Bay al-Zawahiri'nin sağlığının iyi olmadığını söyledi.

El Kaide liderliği, gruba yakın kaynaklara atıfta bulunan New Lines dergisinin kurucusu Hassan Hassan da dahil olmak üzere analistlerden Kasım ayında ilk ortaya çıktıklarında, olası ölümüyle ilgili raporlar hakkında yorum yapmadı. Bayan Katz'a göre, "istihbarat teşkilatları şu ana kadar öldüğüne dair hiçbir kanıt veya somut değerlendirme sunmadı".

Katz, 11 Eylül'ün yıldönümünü kutlamak için her iki grupla uyumlu cihatçıların ortak bir çevrimiçi propaganda kampanyasının ortasında, Cumartesi günkü görüntülerin rakip terör örgütü IŞİD'in El Kaide'ye Bay El Zevahiri'nin hala hayatta olduğunu kanıtlaması için meydan okuması sırasında geldiğini söyledi.