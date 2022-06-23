Suudi-Türkiye İlişkileri: Yeni Bir Dönem Başlayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman (MBS), 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından kopan bağları tamamen normalleştirmeyi amaçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yıllardır ilk kez Türkiye'ye gitti. .

Erdoğan, Prens Muhammed'i Ankara'daki cumhurbaşkanlığı sarayında törenle karşıladı ve Türk kabine üyeleri tarafından karşılanmadan önce ikili el sıkışıp kucaklaştı.

Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, iki ülke ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği dönemi başlatma kararlılığını vurguladı.

MBS'nin ziyareti, bu hafta başlarında Mısır ve Ürdün'deki durakları içeren bir turun parçası olarak geliyor.

Prens Muhammed, ülkenin insan hakları siciline yönelik eleştirileri yumuşatmak için Suudi Arabistan'ın muazzam zenginliğini ve petrol üretim kapasitesini kullanıyor. Buna karşılık Erdoğan, 2023'te beklenen sıkı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'nin sarsılmış ekonomisini rahatlatmaya yardımcı olabilecek finansal destek arıyor.

Üst düzey bir Türk yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, gezinin "tam bir normalleşme ve kriz öncesi dönemin restorasyonunu" getirmesinin beklendiğini söyledi. "Yeni bir dönem başlayacak"

Türk yetkili, iki ülkenin ticaret, uçuşlar ve TV dizilerinin gösterimi üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını, karşılıklı olumsuz medya yayınlarının da durdurulduğunu söyledi.

Ancak, Türkiye'nin azalan döviz rezervlerini geri kazanmaya yardımcı olabilecek olası bir para takas hattı üzerindeki müzakerelerin “istendiği kadar hızlı” ilerlemediğini ve Erdoğan ile Prens Muhammed arasında özel olarak tartışılacağını söyledi.

Ortak açıklamada, iki ülkenin ticaret ve savunma, enerji ve turizm gibi sektörlerde işbirliğini geliştirmeyi de ele aldığı belirtildi. Ankara'nın Suudi yatırım fonlarını Türk girişimlerine yatırım yapmaya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye ekonomisi, düşen lira ve yüzde 70'in üzerine çıkan enflasyon nedeniyle çok zor durumda. Analistler, Suudi fonları ve dövizin Erdoğan'ın seçimler öncesinde desteği artırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Türk yetkililer, liderlerin Türk silahlı dronlarının Riyad'a olası satışını da görüşeceklerini söyledi.

Ekonomik bağlar

Ankara ve Riyad arasındaki ilişkiler , Ekim 2018'de bir Suudi vurucu timin Kaşıkçı'yı öldürüp parçalamasından sonra daha da kötüye gitti.

Erdoğan, o sırada Suudi hükümetinin “en üst düzeylerinde” suçlamıştı. MBS cinayetle ilgisi olduğunu reddetti.

Ancak Ankara, ilişkileri düzeltmek için aylarca süren bir yolculuğun ardından Nisan ayında cinayet davasını durdurdu. Yakınlaşma, Ankara'nın davayı Riyad'a devretme talebini onaylamasıyla damgasını vurdu .

İnsan hakları grupları, Suudi Arabistan'ın adil bir yargılama yapmasının beklenemeyeceğini söyleyerek hareketi kınadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in önümüzdeki ay bölgeye yapacağı ziyaretin öncesindeki Orta Doğu gezisinin ilk ayağında Pazartesi akşamı havaalanında MBS'yi kabul etti .

El-Sisi'nin sözcüsü Bassam Radi'ye göre, Mısır hükümetinin istikrarlı bir mali destekçisi olan Suudi lider, “bölgesel ve daha geniş uluslararası siyasi meseleleri” tartıştı.

MBS daha sonra, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın yakın bir müttefiki olan hükümdarı Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e gitti.