Teksas'ta Okula Silahlı Saldırı Müdahalesine Liderlik Eden Polis Şefi Görevden Alındı

Geçen ay Teksas'ta 19 çocuğun ve iki öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısına verilen yanıtı denetleyen Uvalde okul bölgesi polis gücü başkanı görevden alındı.

Çarşamba günkü duyuru, Teksas'ın kamu güvenliği departmanı başkanının, 24 Mayıs'ta Robb İlkokuluna düzenlenen saldırıya polisin verdiği yanıtı “aptalca bir başarısızlık” olarak nitelendirmesinden bir gün sonra geldi.

Yerel polis, 19 kadar polisin, ateşin meydana geldiği bitişik bir çift sınıfın dışında bir saat beklediği ve çocuklar ölürken veya ölürken hiçbir şey yapmadığı ortaya çıktığından beri yoğun bir inceleme altında.

ABD Sınır Devriyesi'nden bir taktik ekip sonunda içeri girdi ve genç silahlı adamı öldürdü.

Polis uygulaması genellikle, memurların hayatlarını tehlikeye atsa bile, bir okul saldırganıyla hemen yüzleşmektir.

Uvalde Consolidated Bağımsız Okul Bölgesi Müfettişi Hal Harrell yaptığı açıklamada, "Bu korkunç olayın başından beri, bölgenin personel kararları vermeden önce soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğini paylaştım." Dedi.

“Geriye kalan netlik eksikliği ve soruşturmaların sonuçlarını ne zaman alacağımın bilinmemesi nedeniyle, Şef (Pete) Arredondo'yu bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere idari izne ayırma kararı aldım.”

Şimdi yıkılacak olan ilkokula yapılan saldırı ABD'yi sarstı ve silah şiddeti tartışmasını bir kez daha canlandırdı. ABD Senatosu, ülkenin on yıllardır ilk büyük silah kontrol yasasını geçirmeye yakın görünüyor.

49 yaşındaki Arredondo daha önce kendisini saldırı mahallinde görevli komutan olarak görmediğini ve memurlara geri durma emri vermediğini söylemişti. Ancak polis memurlarının, ateş açıldıktan 77 dakika sonraya kadar kapıyı açacak bir anahtar bulamadığını söyledi.

Avukatı George Hyde, Texas Tribune'e olay yerine gelmesi için yerel, eyalet veya federal kurumlardan bir diğerinin komutayı devralması gerektiğini söyledi.

Ancak Teksas Kamu Güvenliği Departmanı başkanı Steven McCraw, Arredondo'nun sorumlu olduğunu ve değerli zamana mal olan “korkunç kararlar” verdiğini söyledi. Cevabı “aptal bir başarısızlık” olarak nitelendirdi.

McCraw, Salı günü Teksas Senatosu'nda yapılan bir duruşmada, kapının kilidinin açık olduğunu ve başkaları bir anahtar ararken, görevlilerin kapının güvenli olup olmadığını görmeye çalıştığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Bu sırada içerideki en az iki çocuk yardım çağırmak için cep telefonlarını kullandı.