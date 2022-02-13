Sudan: Burhan Yaptırım Tehditlerini Reddetti, İsrail İle İlişkilerini Övdü

Sudan'ın askeri lideri General Abdülfettah el-Burhan, Batı'nın ülkedeki protestolara bağlı yaptırım tehditlerini reddettiği ve sudanlı ve İsrailli yetkililer arasında siyaset için değil güvenlik işbirliği için yapılan toplantıları görüştüğü yorumları yaptı.

Darbeden bu yana devlet televizyonuna verdiği ilk röportajda Burhan, Cumartesi günü Washington' un yanlış bilgi aldığını söyledi.

İsrail ile ilişkilerine de övgüde bulunan Yetkili, iki eski düşman arasındaki istihbarat paylaşımının ülkesindeki şüpheli savaşçıların tutuklanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Burhan'ın geçen yıl Ekim ayında gerçekleştirilen ve uluslararası toplum tarafından da geniş çapta kınanan bir hareket olan demokratik seçimlere yol açma amaçlı sivil-askeri ortaklığı sona erdiren askeri darbeden bu yana protestocular aylardır sokaklarda.

ABD'li yetkililer, sağlık görevlilerinin verdiği ücrete göre en az 79 protestocunun öldürülmesine yanıt vermek ve sivil yönetimindeki hükümeti engellemek için harekete geçmek için seçenekler araştırdıklarını söylediler.

Röportajda "Yaptırımlar ve bunların tehdidi yararlı değildir." diyen Burhan, protestocu ölümleriyle ilgili soruşturmalarda kişisel sorumluluk aldığını ve beş altı kişinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yetkili ayrıca, detaylandırmadan "dış grupların" olaya karıştığına dair şüpheler olduğunu da belirtti.

Sudan ve İsrail, İsrail ile dört Arap ülkesi arasında ABD aracılığında yapılan bir dizi anlaşma kapsamında 2020'de ilişkileri normalleştirdi.

İki ülke o zamandan beri yetkililerin habersiz gezilerde sık sık bir araya geldiğini gören güvenlik ve istihbarat ilişkileri hazırladı.

İktidardaki Egemen Konsey başkanı, istihbarat alışverişinin Sudan'ın "Sudan ve bölgenin güvenliğini baltalamış olabilecek" şüpheli silahlı grupları parçalamasını ve tutuklamasını sağladığını söyledi.

İsrail, Ekim ayındaki askeri darbe ve ardından gelen huzursuzluklara sessiz kalarak Sudan ile normalleştirilmiş ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Sudanlı ve İsrailli yetkililer geçtiğimiz haftalarda habersiz ziyaretlerde bulundular. Son olarak, aralarında Mossad istihbarat görevlilerinin de yer aldığı İsrailli yetkililerin Ocak ayında Hartum'a yaptığı ziyaret sonrasında Sudanlı bir güvenlik heyeti geçen hafta Tel Aviv'i ziyaret etti.

Ekim ayında, dönemin Sudan adalet bakanı Nasredeen Abdulbari ve İsrail kabine bakanları Idan Roll ve Edawi Frej Abu Dabi'de nadir görülen bir halk toplantısı düzenlediler.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi, Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde yirmi yıl süren tecrit sonrasında uluslararası topluma yeniden kazandırılmasının önünü açtı.

Sudan bir zamanlar İsrail'in Arap dünyasındaki en azılı rakiplerinden biriydi. Konferans, sekiz Arap ülkesinin İsrail ile asla barışmama sözü verdiği 1967 Orta Doğu savaşından sonra simgesel Arap konferansına ev sahipliği yaptı.